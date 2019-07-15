Масштабна ДТП на Рівненщині, багато постраждалих: фото та відео
У Рівненській області сталася масштабна аварія за участі чотирьох автомобілів. В результаті постраждали шестеро осіб.
ДТП сталася у селі Антопіль на нерегульованому переході траси Київ – Чоп.
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Три автівки зупинилися, аби пропустити пішохода, тоді як у них на високій швидкості влетіла інша автівка.
ДТП на Рівненщині
Двох водіїв та четверо пасажирів з травмами госпіталізували. Пішохід відбувся переляком.
В результаті ДТП постраждали шестеро осіб / Фото UA:Рівне
Відео масштабного ДТП на Рівненщині:
Джерело: 24 канал
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