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      Масштабна ДТП на Рівненщині, багато постраждалих: фото та відео

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      Масштабна ДТП на Рівненщині
      Масштабна ДТП на Рівненщині / UA:Рівне

      У Рівненській області сталася масштабна аварія за участі чотирьох автомобілів. В результаті постраждали шестеро осіб.

      ДТП сталася у селі Антопіль на нерегульованому переході траси Київ – Чоп.

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      Три автівки зупинилися, аби пропустити пішохода, тоді як у них на високій швидкості влетіла інша автівка.

      дтп рівне
      ДТП на Рівненщині 

      Двох водіїв та четверо пасажирів з травмами госпіталізували. Пішохід відбувся переляком. 

      рівне дтп
      В результаті ДТП постраждали шестеро осіб / Фото UA:Рівне

      Відео масштабного ДТП на Рівненщині:

       

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      Теги: Аварії та ДТП Новини України Рівне
      Джерело: 24 канал
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