Масштабна ДТП на Рівненщині, багато постраждалих: фото та відео

У Рівненській області сталася масштабна аварія за участі чотирьох автомобілів. В результаті постраждали шестеро осіб.

ДТП сталася у селі Антопіль на нерегульованому переході траси Київ – Чоп.

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Три автівки зупинилися, аби пропустити пішохода, тоді як у них на високій швидкості влетіла інша автівка.



ДТП на Рівненщині

Двох водіїв та четверо пасажирів з травмами госпіталізували. Пішохід відбувся переляком.



В результаті ДТП постраждали шестеро осіб / Фото UA:Рівне

Відео масштабного ДТП на Рівненщині: