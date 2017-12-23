Масштабна пожежа охопила найстаріший науковий зоопарк світу: з'явились фото

Понад 70 пожежників намагаються загасити пожежу, яка зайнялась у зоопарку Лондона.

Як інформує Sky News, вогонь охопив деякі вольєри, кафе та сувенірний магазин.

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За даними телеканалу, пожежа почалась із вольєру для верблюдів, що розташований неподалік від старого басейну для пінгвінів.

Fire crews from @LondonFire are at @zsllondonzoo tackling a large fire in the camel enclosure. pic.twitter.com/rsU0D0OqaD — Paul Wood (@PaulWood1961) 23 грудня 2017 р.

Представники зоопарку поки не коментують, чи э постраждалі серед тварин.

Десять пожежних машин і 72 пожежники були викликані на гасіння пожежі в кафе і магазині Лондонського зоопарку. Приблизно половина кафе і магазину, де також розташована зона для годування тварин, охоплені вогнем. Чи є на місці тварини, невідомо,

– заявив представник пожежної бригади.

Причини займання поки не відомі.

London Zoo latest: A cafe and shop at #London Zoo is alight. Part of the roof is also alight https://t.co/VqBLKK6gMj Pic: @PaulWood1961 pic.twitter.com/x0BDlJ8GRj — London Fire Brigade (@LondonFire) 23 грудня 2017 р.

Довідка: Лондонський зоопарк є найстарішим науковим зоопарком у світі. Він був заснованим у 1828 році.