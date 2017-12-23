Масштабна пожежа охопила найстаріший науковий зоопарк світу: з'явились фото
Понад 70 пожежників намагаються загасити пожежу, яка зайнялась у зоопарку Лондона.
Як інформує Sky News, вогонь охопив деякі вольєри, кафе та сувенірний магазин.
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За даними телеканалу, пожежа почалась із вольєру для верблюдів, що розташований неподалік від старого басейну для пінгвінів.
Представники зоопарку поки не коментують, чи э постраждалі серед тварин.
Десять пожежних машин і 72 пожежники були викликані на гасіння пожежі в кафе і магазині Лондонського зоопарку. Приблизно половина кафе і магазину, де також розташована зона для годування тварин, охоплені вогнем. Чи є на місці тварини, невідомо,
– заявив представник пожежної бригади.
Причини займання поки не відомі.
Довідка: Лондонський зоопарк є найстарішим науковим зоопарком у світі. Він був заснованим у 1828 році.