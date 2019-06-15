11:59
15 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зустріч Трампа з Принцом Китів. Наклеп на СРСР в серіалі "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      00:30, сьогодні
      Вєсті.UA: Політичні ігри між Зеленським та Луценком. Любов Порошенка до стрічок
      Вєсті.UA
      21:35, 14 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Масштабна пожежа під Києвом: вщент згоріло 10 маршруток

      1172 Читать новость на русском
      Пожежа на стоянці транспортного підприємства
      Пожежа на стоянці транспортного підприємства / www.dsns.gov.ua

      На Київщині на стоянці транспортного підприємства здійнялася пожежа. Інцидент стався у ніч на суботу, 15 червня, у селищі Димер Вишгородського району.

      Внаслідок пожежі знищено 10 маршрутних автобусів "Богдан", повідомили у ДСНС

      Читайте також: Пожежа в психіатричній лікарні Одеси: зросла кількість жертв – фото, відео

      Рятувальники ліквідували пожежу о 3:52, на щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі причина пожежі встановлюється. 


      Пожежа на стоянці транспортного підприємства

      До слова, неподалік Кракова вщент згорів автобус українського перевізника, у якому з Києва до Праги їхали 70 громадян нашої країни. Інцидент трапився в ніч на 26 травня. Всіх пасажирів вчасно евакуювали, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

      blog_ava
      Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
      сьогодні
      7370
      Теги: Новини України Транспорт Пожежа ДСНС
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українці повинні "купити" народних депутатів
      сьогодні , 08:40 Українці повинні "купити" народних депутатів
      Артем Овдієнко 463
      Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      14 червня , 22:36 Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      Яніна Ткачук 8183
      Почему Украина не должна капитулировать перед Россией
      14 червня , 21:46 Почему Украина не должна капитулировать перед Россией
      Павло Казарін 1315
      Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      14 червня , 20:01 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      Наталя Боднар 1059
      Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
      14 червня , 19:30 Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
      2193
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук