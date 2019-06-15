Масштабна пожежа під Києвом: вщент згоріло 10 маршруток

На Київщині на стоянці транспортного підприємства здійнялася пожежа. Інцидент стався у ніч на суботу, 15 червня, у селищі Димер Вишгородського району.

Внаслідок пожежі знищено 10 маршрутних автобусів "Богдан", повідомили у ДСНС. Читайте також: Пожежа в психіатричній лікарні Одеси: зросла кількість жертв – фото, відео Рятувальники ліквідували пожежу о 3:52, на щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі причина пожежі встановлюється.

Пожежа на стоянці транспортного підприємства До слова, неподалік Кракова вщент згорів автобус українського перевізника, у якому з Києва до Праги їхали 70 громадян нашої країни. Інцидент трапився в ніч на 26 травня. Всіх пасажирів вчасно евакуювали, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.