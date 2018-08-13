Масштабна пожежа у Дніпрі: двоє людей загинуло

У неділю, 12 серпня, у Самарському районі міста Дніпра спалахнула пожежа у житловому будинку, загинуло дві особи.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

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"12 серпня о 16:06 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в одноповерховому житловому будинку за адресою вулиця Масивна Самарського району міста Дніпро. За даною адресою було направлено рятувальників 3-ої та 18-ої державних пожежно-рятувальної частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", – йдеться у повідомлені.



Пожежа у житловому будинку

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній з квартир одноповерхового житлового будинку коридорного типу. Під час гасіння було виявлено тіла чоловіка та жінки 1956 року народження.



Під час пожежі загинуло дві особи

"Вогнем знищено домашні речі на площі 18 метрів квадратних та дах житлового будинку на площі 280 метрів квадратних. Пожежа була локалізована о 17:08 та ліквідована о 17:37. Всього до ліквідації пожежі залучено 18 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління", – зазначили рятувальники.

Наразі причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.