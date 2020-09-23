Олександр Лукашенко влаштував "таємну" інавгурацію. Попри акції протесту в Білорусі, він таки вступив на посаду президента. Однак такі події не зможуть зупинити мітингувальників. Білоруський народ дуже розгніваний – мало що може погасити їхнє невдоволення.

Масштабні акції протесту можуть відбутися найближчими вихідними. Про це в ефірі 24 каналу розповіла білоруська журналістка Тетяна Калиновська.

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Вона зазначила, що на протести 23 вересня не вийде багато людей. Зокрема, через те, що громадяни не очікували, що інавгурація Лукашенка відбудеться цього дня. Проте Калиновська переконана, що невдовзі буде масштабна акція, а протести триватимуть надалі.

Чи є ймовірність більш жорстких репресій

"Вже була інформація про вбитих, поранених та покалічених – тому невідомо, які репресії можуть бути більш жорсткими від тих, що ми бачили раніше. Я бачила світлошумові гранати із власного вікна", – розповіла Тетяна Калиновська.

Про завдання Тихановської

За словами білоруської журналістки, Тихановська може бути таким представником білоруської опозиції та громадянського суспільства, які вже є на Заході.

Лукашенко не виграв жодних виборів, окрім 1994 року – всі інші ОБСЄ не визнала чесними. Задачею Тихановської буде представляти інтереси Білорусі,

– наголосила Калиновська.

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