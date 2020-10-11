Масштабні лісові пожежі виникли в західних провінціях Сирії. До ліквідації залучають навіть армійські вертольоти.

Масштабні лісові пожежі в Сирії: що відомо

Займання сталося у провінції Латакія. Тут у місті Кардах вогонь завдав серйозної шкоди складському приміщенню генерального управління тютюнової промисловості. Про це пише державна інформаційна агенція SANA.

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Зокрема, повністю зруйновано північно-східну частину 4-поверхової будівлі. Площа кожного поверху становить 1500 квадратних метрів.

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Допомагають місцевій владі боротися з вогняною стихією і три екіпажі пожежників з так званої "братської" Росії. Також задля локалізації осередків займання залучають армійські вертольоти. Щоправда, роботу вогнеборців ускладнює сильний поривчастий вітер.

Окрім Латакії, вогонь також охопив провінції Тартус і Хомс. Через ситуацію, що склалася, голова ради міністрів Сирії Хусейн Арнус провів екстрене засідання.

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