Потужний вибух знову прогримів у Бейруті: спалахнула пожежа – фото, відео
У ліванському Бейруті знову прогримів сильний вибух, який спричинив пожежу. За даними місцевих ЗМІ, є кілька поранених. Їм надають допомогу представники Червоного Хреста.
Ймовірно, що вибухнув резервуар для газу біля пекарні. Проте офіційного підтвердження від влади наразі немає, повідомляє Daily Star.
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Інцидент трапився у районі Тавик-Джиде. Місцеві мешканці розповіли, що приблизно о 20:30 відчули ударну хвилю у власних будинках. На місце вибуху прибули військові та служби екстреної допомоги.
Люди допомагають пожежникам гасити полум'я на вулиці. Багато магазинів та будинків пошкоджено. За словами очевидців, волонтери проводять обшуки завалів, аби перевірити, чи не опинився хтось у пастці.
Група людей тікає з місця вибуху у безпечне місце / Скриншот з відео
Дим від пожежі видно здалеку / Фото з соцмереж
Видання Jaras Scoop повідомляє, що цивільна оборона евакуювала велику кількість жителів із сусідніх будівель після того, як на конструкції з'явилися тріщини.