Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 29 вересня під час виступу на 75-й сесії Генасамблеї ООН заявив, що у столиці Лівану Бейруті може статися новий вибух. А все через рух "Хезболла", який має у місті склад зброї.

Про попередження від Нетаньяху розповіли у "РБК-Україна". Ізраїльський прем'єр показав фото, мапи та відео, а також вказав на конкретні місця, які вважає у Бейруті небезпечними.

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Ось де може відбутися наступний вибух. Просто тут. Це бейрутський район Джана. Поряд із міжнародним аеропортом. А тут "Хезболла" тримає таємний склад зброї,

– говорив Нетаньяху.

За його словами, той таємний склад зброї розташований у кількох метрах від газової компанії, яка зберігає каністри з газом, і в кількох метрах від АЗС.

Я звертаюся до жителів Джана: вам слід діяти зараз, вам варто протестувати проти цього. Якщо це вибухне, буде ще одна трагедія,

– наголосив Нетаньяху.

4 серпня у Бейруті пролунав надзвичайно потужний вибух: порт, сотні будинків, автомобілів – повністю знищені, 190 людей загинули, понад 6000 – поранені. Причиною трагедії стала детонація 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами у 2014 році й "забутої" на складах.



А 10 вересня у порту сталася ще одна масштабна пожежа.