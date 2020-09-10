У Бейруті через місяць після вибуху знову горить порт: фото й відео масштабної пожежі
Лише трохи більше як місяць тому столиці Лівану Бейрут пережила страшний вибух, що практично знищив величезну частину місця. Вже 10 вересня там трапилася нова трагедія – масштабна пожежа в місцевому порту, де раніше трапився вибух.
Наразі немає інформації про можливі причини пожежі, повідомляє Al Jazeera.
До слова Місяць після вибуху: у Бейруті під завалами зафіксували серцебиття
Наразі інформації про можливих жертв трагедії немає. Над містом зависли величезні клубки диму, що здійнялися в небо над складом в порту Бейрута.
Зазначається, що порт також був знищений внаслідок вибуху в порту, що трапився понад місяць тому. Наразі не зрозуміло, що могло спричинити пожежу в знищеному порту, але це викликало паніку в місцевих мешканців.
Знову Бейрут "заштормило". На цей раз серйозна пожежа в районі морського порту. Поки що невідомого походження,
– розповів посол України в Лівані Ігор Осташ.
Коротко про вибух в порту Бейрута:
- Внаслідок трагедії, що трапилася 4 серпня, загинули майже 200 людей, постраждали – приблизно 6 тисяч. Серед загиблих є громадянин України: 32-річний Вільям Азар.
- Понад 300 тисяч жителів Бейрута втратили свої домівки.
- За попередньою інформацією, вибухи спричини 2,7 тисячі тонн аміачної селітри. Їх конфіскували із судна російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна ще у 2014 році.
- Обурені жителі Бейрута вийшли на мітинги. Вони звинуватили владу Лівану у безвідповідальності та корумпованості.
- Згодом прем'єр-міністр Хасан Діабі офіційно оголосив, що його уряд йде у відставку. 19 серпня з України до Бейрута вирушив літак із гуманітарною допомогою.
- Через декілька тижнів після вибуху у Бейрута ліванські військові знайшли 79 контейнерів з небезпечними хімікатами.