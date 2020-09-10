Лише трохи більше як місяць тому столиці Лівану Бейрут пережила страшний вибух, що практично знищив величезну частину місця. Вже 10 вересня там трапилася нова трагедія – масштабна пожежа в місцевому порту, де раніше трапився вибух.

Наразі немає інформації про можливі причини пожежі, повідомляє Al Jazeera.

До слова Місяць після вибуху: у Бейруті під завалами зафіксували серцебиття

Наразі інформації про можливих жертв трагедії немає. Над містом зависли величезні клубки диму, що здійнялися в небо над складом в порту Бейрута.

This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB — Grave Jones (@gravejonesmusic) September 10, 2020

Зазначається, що порт також був знищений внаслідок вибуху в порту, що трапився понад місяць тому. Наразі не зрозуміло, що могло спричинити пожежу в знищеному порту, але це викликало паніку в місцевих мешканців.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0 — Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020

Знову Бейрут "заштормило". На цей раз серйозна пожежа в районі морського порту. Поки що невідомого походження,

– розповів посол України в Лівані Ігор Осташ.

The Army is telling people in the vicinity of Beirut port to evacuate as another huge fire rages. This video is circulating showing workers fleeing the area pic.twitter.com/FxGLhM8Wl1 — Liz Sly (@LizSly) September 10, 2020

Коротко про вибух в порту Бейрута: