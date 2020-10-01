На Луганщині 30 вересня почалися масштабні лісові пожежі. Після півночі 1 жовтня вогонь почав підбиратися до Вільхівського дачного масиву, що біля Станиці Луганської. Тим часом бойовики розпочали цинічний обстріл районного центру.

У зв'язку з ймовірною загрозою розповсюдження полум'я на Вільхівський дачний масив, розпочали евакуацію мешканців дач, повідомила Станично-Луганська РДА близько 1 години ночі 1 жовтня.

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Перших 22 евакуйованих розмістили в центральній районній лікарні Станиці Луганської. Це переважно люди похилого віку й маломобільні.

Тим часом з 23:30 30 вересня з окупованої частини Луганської області почали лунати постріли з великокаліберного озброєння, зазначили в РДА.

Після цього були повідомлення про розриви снарядів у районі КПВВ "Станиця Луганська". Одразу після півночі 1 жовтня в лісовому масиві поряд з КПВВ спалахнула ще одна пожежа.

Крім ворожих обстрілів, гасінню пожежі також заважають різкі пориви вітру, які пришвидшують поширення вогню. Інформації про постраждалих внаслідок пожежі або обстрілів у районі Станиці Луганської наразі немає.

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Коротко про пожежі на Луганщині: