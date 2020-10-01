Масштабні пожежі на Луганщині: людей евакуюють серед ночі, а бойовики почали обстріли
На Луганщині 30 вересня почалися масштабні лісові пожежі. Після півночі 1 жовтня вогонь почав підбиратися до Вільхівського дачного масиву, що біля Станиці Луганської. Тим часом бойовики розпочали цинічний обстріл районного центру.
У зв'язку з ймовірною загрозою розповсюдження полум'я на Вільхівський дачний масив, розпочали евакуацію мешканців дач, повідомила Станично-Луганська РДА близько 1 години ночі 1 жовтня.
Важливо Масштабні лісові пожежі на Луганщині: що відомо – відео, фото
Перших 22 евакуйованих розмістили в центральній районній лікарні Станиці Луганської. Це переважно люди похилого віку й маломобільні.
Тим часом з 23:30 30 вересня з окупованої частини Луганської області почали лунати постріли з великокаліберного озброєння, зазначили в РДА.
Після цього були повідомлення про розриви снарядів у районі КПВВ "Станиця Луганська". Одразу після півночі 1 жовтня в лісовому масиві поряд з КПВВ спалахнула ще одна пожежа.
Крім ворожих обстрілів, гасінню пожежі також заважають різкі пориви вітру, які пришвидшують поширення вогню. Інформації про постраждалих внаслідок пожежі або обстрілів у районі Станиці Луганської наразі немає.
Лісова пожежа в районі Нижньої Вільхової: дивіться відео
Коротко про пожежі на Луганщині:
- З вечірнього повідомлення ДСНС відомо, що в Луганській області всього спалахнуло одразу 85 пожеж. 42 з них одразу ж або майже одразу ліквідували. Решта – активні й навіть не локалізовані.
- Через шквальний вітер вогонь підійшов до околиць багатотисячного Сєвєродонецька. Люди скаржаться на те, що їм важко дихати через запах гару.
- У Станично-Луганського району рятувальники борються з пожежею загальною площею близько 10 гектарів. Зокрема, вогонь охопив села Малинове, Піщане та Артема. Через загрозу поширення вогню ще раніше розпочали евакуацію мешканців сіл Артема та Нижньотепле.