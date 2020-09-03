В результаті масштабних пожеж на Луганщині 2 вересня постраждали двоє військових ЗСУ, які допомагали гасити вогонь. Бійці отримали опіки, їх госпіталізували. Окрім того, внаслідок пожежі загинула одна людина.

Стан здоров'я обох воїнів – задовільний. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. До теми Лісові пожежі спалахнули на Донбасі: ситуація ускладнилась через пориви вітру – відео Ситуація з пожежами на Луганщині: останні новини За даними ДСНС, станом на ранок 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків .

. Продовжується гасіння шести осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 гектарів у Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.

До боротьби з вогнем на Луганщині залучено майже 600 військових та 84 одиниці інженерної та автотехніки підрозділів ЗСУ і ДСНС.

та 84 одиниці інженерної та автотехніки підрозділів ЗСУ і ДСНС. В населених пунктах Зайцево і Новолуганське пожежі вже ліквідували. Керівник Луганської ОДА Сергій Гайдай додав, що у Станиці Луганській вогнем пошкоджено 12 нежитлових будинків, ще одна одна будівля згоріла у селищі Райгородка.

Рятувальники гасять осередки пожежі на Луганщині / Фото ДСНС Ліквідація пожежі в Луганській області: дивіться відео Масштабні пожежі на Луганщині: що відомо Про загоряння сухої трави в регіоні стало відомо 2 вересня. В Луганській області з пожежами борються понад три сотні рятувальників і сотні військових ЗСУ.

На допомогу луганським пожежникам прибули понад 100 людей та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Особовий склад Головного управління ДСНС у Луганській області працює у двозмінний режим несення служби.

Серед причин пожеж називають: неконтрольоване випалювання сухої трави, очерету, ділянок зі степовою та іншою природною рослинністю.