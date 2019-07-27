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      Масштабні навчання українських захисників на Донбасі: як це було – фото, відео

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      На Донбасі з початку доби проросійські найманці один раз відкривали вогонь в бік позицій наших армійців у районі селища Кримське. На щастя, ніхто з наших захисників не постраждав.

      Хоч і відносна, але тиша на передовій – це час для наших захисників, щоб відточувати майстерність. У зоні проведення Операції об'єднаних сил відбулись масштабні навчання.

      Читайте також: "Прибуло поповнення": бойовики у Мар'їнці використовують тишу для ротації

      Тренувались не лише на суходолі, а й переправляли техніку через річку і навіть застосували авіацію. Вражаючі тренування розпочались під Маріуполем – прямісінько у зоні ООС. Ті підрозділи, які нині стоять на обороні, відточують майстерність та злагодженість дій.

      Міг-29 – який може ефектно розсікати хмари – це міць української авіаціі. Таких у нас майже сотня і його завдання прикрити переправу.

      авація війна на донбасі
      Гордість української авіації //фото 24 каналу (Єлизавета Герасимюк)

      Понтони, які скидали армійські авто, за мить перетворяться на плавучий засіб. На нього мають стати танки.

      війна на донбасі
      Понтони, на які заїдуть танки

      війна на донбасі новини з фронту
      Так виглядає танк влітку на лінії фронту, щоб не побачив противник

      Поки танки переправляли, контролював противника в небі – винищувачі. А щоб броню не засікли, на суходолі в хід іде димова завіса. На паромі головні хлопці у помаранчевих жилетах. Вони ніби регулювальники на дорозі, адже на війні танкам теж треба дотримуватись дистанції.

      війна на донбасі новини з фронту
      Українські захисники, ніби регулювальники на дорозі

      Завдання цих важковаговиків висунутись на позиціі, поки авіація заміновує територію аби ворожі танки не пройшли. Такі навчання, кажуть у командуванні, варто проводити ледь не щомісяця. І ландшафт обрали не просто так, адже водойми в Україні не рідкість, а тим паче на Донбасі. Тут подекуди навіть лінія фронту проходить по річці.

      війна на донбасі
      Тренування на водоймі важливі для українських військові

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      Автор: Юлія Кирієнко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Маріуполя
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