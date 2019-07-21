Масштабні пожежі охопили Португалію: українцям радять не відвідувати цю країну
У Португалії тривають масштабні лісові пожежі: вогонь охопив округ Каштелу Бранку та центральні і північні регіони країни. Посольство України в Португалії рекомендує українцям не відвідувати ці території.
У Посольстві порадили українцям утриматися від відвідування лісової місцевості в зазначеному регіоні Португалії до стабілізації ситуації.
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А українцям, які перебувають в регіонах Португалії з підвищеною небезпекою виникнення пожеж, у Посольстві порадили стежити за повідомленнями екстрених служб про розвиток ситуації.
У дипвідомстві також закликали українців повідомляти про виникнення пожеж або потрапляння в небезпечну ситуацію, перш за все, португальським пожежно-рятувальним службам за номером 112.
Гасіння вогню у португальських лісах ускладнюється сильним вітром і сухою погодою. За даними місцевої влади, в результаті пожежі постраждали 8 рятувальників і 12 цивільних людей, 1 людина – в лікарні.