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      Масштабні пожежі охопили Португалію: українцям радять не відвідувати цю країну

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      Лісові пожежі в Португалії
      Лісові пожежі в Португалії / Bongoex.com

      У Португалії тривають масштабні лісові пожежі: вогонь охопив округ Каштелу Бранку та центральні і північні регіони країни. Посольство України в Португалії рекомендує українцям не відвідувати ці території.

      У Посольстві порадили українцям утриматися від відвідування лісової місцевості в зазначеному регіоні Португалії до стабілізації ситуації.

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      А українцям, які перебувають в регіонах Португалії з підвищеною небезпекою виникнення пожеж, у Посольстві порадили стежити за повідомленнями екстрених служб про розвиток ситуації.

      У дипвідомстві також закликали українців повідомляти про виникнення пожеж або потрапляння в небезпечну ситуацію, перш за все, португальським пожежно-рятувальним службам за номером 112.

      Гасіння вогню у португальських лісах ускладнюється сильним вітром і сухою погодою. За даними місцевої влади, в результаті пожежі постраждали 8 рятувальників і 12 цивільних людей, 1 людина – в лікарні.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Пожежа Подорожі Португалія Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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