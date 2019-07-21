Масштабні пожежі охопили Португалію: українцям радять не відвідувати цю країну

У Португалії тривають масштабні лісові пожежі: вогонь охопив округ Каштелу Бранку та центральні і північні регіони країни. Посольство України в Португалії рекомендує українцям не відвідувати ці території.

У Посольстві порадили українцям утриматися від відвідування лісової місцевості в зазначеному регіоні Португалії до стабілізації ситуації.

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А українцям, які перебувають в регіонах Португалії з підвищеною небезпекою виникнення пожеж, у Посольстві порадили стежити за повідомленнями екстрених служб про розвиток ситуації.

У дипвідомстві також закликали українців повідомляти про виникнення пожеж або потрапляння в небезпечну ситуацію, перш за все, португальським пожежно-рятувальним службам за номером 112.

Гасіння вогню у португальських лісах ускладнюється сильним вітром і сухою погодою. За даними місцевої влади, в результаті пожежі постраждали 8 рятувальників і 12 цивільних людей, 1 людина – в лікарні.

A thousand firefighters fight against a major fire declared in Castelo Branco, central Portugal



Three forest fires declared in central Portugal have mobilized 1,000 firefighters on Sunday and forced the country's authorities to partially evacuate a village pic.twitter.com/PmMbZUSA1R — Moises Lopez (@chapoisat) 21 июля 2019 г.

Wildfires hit central Portugal, 1,000 firefighters mobilized, 1 civilian and 7 firefighters injured. Civilians from Macao fighting fires due to lack of firefighters. Armed forces sending 20 soldiers, bringing four bulldozers. pic.twitter.com/U0VW4GN6uN — Graphenes (@Graphenes1) 21 июля 2019 г.

Latest on central #Portugal's wildfires:

- 20 people injured, including 12 civilians and eight firefighters

- 1,300 firefighters and 14 helicopters mobilized

- one blaze remains active

- cause of the fires under investigation pic.twitter.com/XRYDTmtsYf — CGTN (@CGTNOfficial) 21 июля 2019 г.

RURAL FIRES AT CASTELO BRANCO Safe Communities is providing in English regular updates on the major fires which broke out on 20th July. Over 1000 firefighters mobilised. Please follow https://t.co/7Rsr3a0xfU pic.twitter.com/5r2xSwwgPm — Safe Communities (@SafeComPortugal) 21 июля 2019 г.