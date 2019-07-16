Масштабні пожежі у Франції, евакуйовано тисячі туристів: фото та відео
На півдні Франції через сильні лісові пожежі довелось евакуювати зі своїх тимчасових поселень близько трьох тисяч туристів.
Видання Mirror повідомило, що стихія спалахнула у понеділок, 15 липня, після обіду. Сильний вітер швидко поширив полум'я по наближеній місцевості у бік узбережжя.
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В гасінні пожежі беруть участь десятки співробітників пожежної служби та два літаки Canadair.
Гасіння пожежі у Франції
До слова, комуну Аржелес-сюр-Мер часто називають "столицею кемпінгу", адже щороку там відпочиває до 150 тисяч людей.
Масштабна пожежа у Франції
Дивіться відео масштабної пожежі у Франції:
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