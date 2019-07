Масштабні пожежі у Франції, евакуйовано тисячі туристів: фото та відео

Intervention en début de soirée sur un feu d’herbes et de broussailles sur la commune de Perpignan, proche d’un établissement scolaire.

Plus 250 m2 de roseaux et d’arbustes brûlés, les sapeurs-pompiers du CSP de Perpignan Sud ont été mobilisés pour éteindre l’incendie. #pompiers pic.twitter.com/aAzyFFnOAg