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      Масштабні пожежі у Франції, евакуйовано тисячі туристів: фото та відео

      433 Читать новость на русском
      Масштабні пожежі у Франції
      Масштабні пожежі у Франції / www.mirror.co.uk

      На півдні Франції через сильні лісові пожежі довелось евакуювати зі своїх тимчасових поселень близько трьох тисяч туристів.

      Видання Mirror повідомило, що стихія спалахнула у понеділок, 15 липня, після обіду. Сильний вітер швидко поширив полум'я по наближеній місцевості у бік узбережжя.

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      В гасінні пожежі беруть участь десятки співробітників пожежної служби та два літаки Canadair.

      гасіння пожежі
      Гасіння пожежі у Франції

      До слова, комуну Аржелес-сюр-Мер часто називають "столицею кемпінгу", адже щороку там відпочиває до 150 тисяч людей. 

      гасіння пожежа франція
      Масштабна пожежа у Франції

      Дивіться відео масштабної пожежі у Франції:

       

       

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      Теги: Новини України Новини Франції Пожежа Надзвичайні ситуації
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