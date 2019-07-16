Масштабні пожежі у Франції, евакуйовано тисячі туристів: фото та відео

На півдні Франції через сильні лісові пожежі довелось евакуювати зі своїх тимчасових поселень близько трьох тисяч туристів.

Видання Mirror повідомило, що стихія спалахнула у понеділок, 15 липня, після обіду. Сильний вітер швидко поширив полум'я по наближеній місцевості у бік узбережжя.

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В гасінні пожежі беруть участь десятки співробітників пожежної служби та два літаки Canadair.



Гасіння пожежі у Франції

До слова, комуну Аржелес-сюр-Мер часто називають "столицею кемпінгу", адже щороку там відпочиває до 150 тисяч людей.



Масштабна пожежа у Франції

Дивіться відео масштабної пожежі у Франції:

Intervention sur un feu d'espace naturel sur @Argelessurmer route de Taxo.

60 hectares ont été détruits, mobilisant 4 bombardiers d'eau de la @SecCivileFrance, 1 hélicoptère bombardier d'eau et 140 sapeurs-pompiers.

Plus de 2500 touristes ont été évacués vers des salles proches pic.twitter.com/GokiFbgDoP — SDIS 66 (@SDIS66) 15 липня 2019 р.