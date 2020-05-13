Масштабний мітинг перевізників у Києві: водії вимагають дозволити перевезення

З самого ранку у Києві люди збираються на масштабний мітинг. Перевізники вимагають від Кабміну дозволу на внутрішні і міжнародні перевезення.

Масштабний мітинг перевізників у Києві Попри те, що акція запланована на 10:00, вулиці столиці вже переповнені пасажирськими автобусами, повідомляє 24 канал. Цікаво Перший день послаблень: Київ скували затори, таксі різко стрибнуло в ціні Мітинг має відбутися на Європейській площі. Саме туди з'їжджаються автобуси з усієї країни. Водії заявили, що вимагатимуть від Кабміну дозволу на внутрішні й міжнародні перевезення. Люди скаржаться, що через заборони їм нічим годувати свої родини. Автобуси продовжують прибувати у центр Києва. Тож, киянам слід готуватися до великих заторів. Важливо Відновлення пасажирського сполучення: в Мінінфраструктури розробили триетапний план

Мітинг перевізників у столиці / Фото з телеграму PavlovskyNews

Перевізники вимагають дозволу на внутрішні й міжнародні перевезення / Фото з телеграму PavlovskyNews Коли можуть відновити пасажирське сполучення Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Перший етап З 22 травня: Запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району). З 29 травня: Запуск внутрішньообласних автоперевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого сполучення категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес": у західному напрямку – 11 пар, у південному – 10, у дніпровському – 6, у східному 12, в азовському – 3.

Запуск внутрішнього авіасполучення. Другий етап З 9 червня: Запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень. З 12 червня: Запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів згідно з графіком. Третій етап (планується після завершення карантину) Запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів.

Запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для прийому чи відправлення міжнародних рейсів.

План виходу України з карантину: етапи / Інфографіка 24 каналу