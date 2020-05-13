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Масштабний мітинг перевізників у Києві: водії вимагають дозволити перевезення

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Масштабний мітинг перевізників у Києві
Масштабний мітинг перевізників у Києві / uazmi

З самого ранку у Києві люди збираються на масштабний мітинг. Перевізники вимагають від Кабміну дозволу на внутрішні і міжнародні перевезення.

Масштабний мітинг перевізників у Києві

Попри те, що акція запланована на 10:00, вулиці столиці вже переповнені пасажирськими автобусами, повідомляє 24 канал.

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Мітинг має відбутися на Європейській площі. Саме туди з'їжджаються автобуси з усієї країни. Водії заявили, що вимагатимуть від Кабміну дозволу на внутрішні й міжнародні перевезення. Люди скаржаться, що через заборони їм нічим годувати свої родини. 

Автобуси продовжують прибувати у центр Києва. Тож, киянам слід готуватися до великих заторів.

Важливо Відновлення пасажирського сполучення: в Мінінфраструктури розробили триетапний план


Мітинг перевізників у столиці / Фото з телеграму PavlovskyNews

Перевізники вимагають дозволу на на внутрішні і міжнародні перевезення
Перевізники вимагають дозволу на внутрішні й міжнародні перевезення / Фото з телеграму PavlovskyNews

Коли можуть відновити пасажирське сполучення

Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення.

Перший етап

З 22 травня:

  • Запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).

З 29 травня:

  • Запуск внутрішньообласних автоперевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого сполучення категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес": у західному напрямку – 11 пар, у південному – 10, у дніпровському – 6, у східному 12, в азовському – 3.
  • Запуск внутрішнього авіасполучення.

Другий етап

З 9 червня:

  • Запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень.

З 12 червня:

  • Запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів згідно з графіком.

Третій етап (планується після завершення карантину)

  • Запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів.
  • Запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для прийому чи відправлення міжнародних рейсів.

План виходу України з карантину: етапи
План виходу України з карантину: етапи / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Протести Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Транспорт Новини України
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