Масштабний мітинг перевізників у Києві: водії вимагають дозволити перевезення
З самого ранку у Києві люди збираються на масштабний мітинг. Перевізники вимагають від Кабміну дозволу на внутрішні і міжнародні перевезення.
Масштабний мітинг перевізників у Києві
Попри те, що акція запланована на 10:00, вулиці столиці вже переповнені пасажирськими автобусами, повідомляє 24 канал.
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Мітинг має відбутися на Європейській площі. Саме туди з'їжджаються автобуси з усієї країни. Водії заявили, що вимагатимуть від Кабміну дозволу на внутрішні й міжнародні перевезення. Люди скаржаться, що через заборони їм нічим годувати свої родини.
Автобуси продовжують прибувати у центр Києва. Тож, киянам слід готуватися до великих заторів.
Важливо Відновлення пасажирського сполучення: в Мінінфраструктури розробили триетапний план
Мітинг перевізників у столиці / Фото з телеграму PavlovskyNews
Перевізники вимагають дозволу на внутрішні й міжнародні перевезення / Фото з телеграму PavlovskyNews
Коли можуть відновити пасажирське сполучення
Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення.
Перший етап
З 22 травня:
- Запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).
З 29 травня:
- Запуск внутрішньообласних автоперевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого сполучення категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес": у західному напрямку – 11 пар, у південному – 10, у дніпровському – 6, у східному 12, в азовському – 3.
- Запуск внутрішнього авіасполучення.
Другий етап
З 9 червня:
- Запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень.
З 12 червня:
- Запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів згідно з графіком.
Третій етап (планується після завершення карантину)
- Запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів.
- Запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для прийому чи відправлення міжнародних рейсів.
План виходу України з карантину: етапи / Інфографіка 24 каналу