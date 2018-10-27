Massive Attack випускають незвичний альбом – у вигляді аерозольних фарб

Британська музична група Massive Attack вирішила закодувати один зі своїх музичних альбомів під виглядом аерозольних балончиків із фарбою.

Як пише британське видання It’s Nice That, таким чином музиканти вирішили відсвяткувати 20-ту річницю від виходу свого третього за рахунком студійного альбому Mezzanine.

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Платівку закодують у вигляді чорних і сріблястих балончиків з аерозольною фарбою – у кожному буде міститись мільйон молекул з ДНК "Mezzanine".

ЗМІ пишуть, що такий формат був вибраний невипадково.



Massive Attack випустять альбом у вигляді аерозольного балончика

Непрямі докази свідчать, що засновник гурту Роберт Дель Ная може бути тим самим художником Бенксі.

Хто такий Бенксі?Відомий вуличний художник, чиє справжнє ім'я достеменно невідоме. Ймовірно, його звати Роберт або Робін Бенкс, і народився він в англійському місті Бристолі.



Бенксі організував безліч виставок по всьому світі, а його скандальні графіті, які торкаються найрізноманітніших політичних і соціальних тем, стають об'єктами світового обговорення.



З 2016-му блогер Крег Вільямс провів розслідування і виявив збіг у датах турів Massive Attack з появами робіт художника Бенксі на вулицях міст, де виступала група.