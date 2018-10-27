17:21
27 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путіну треба більше золота. "Будівельне чудо" Кримсьский міст
      Вєсті Кремля
      21:31, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Отець Онуфрій йде у телеведучі. Нові забіяки українського політикуму
      Вєсті.UA
      20:44, 26 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Massive Attack випускають незвичний альбом – у вигляді аерозольних фарб

      254 Читать новость на русском
      Massive Attack випускають альбом у вигляді балончика з фарбою
      Massive Attack випускають альбом у вигляді балончика з фарбою / Фото із відкритих джерел

      Британська музична група Massive Attack вирішила закодувати один зі своїх музичних альбомів під виглядом аерозольних балончиків із фарбою.

      Як пише британське видання It’s Nice That, таким чином музиканти вирішили відсвяткувати 20-ту річницю від виходу свого третього за рахунком студійного альбому Mezzanine.

      Дивіться також: Британець зняв на камеру можливого вуличного художника Бенксі: відео

      Платівку закодують у вигляді чорних і сріблястих балончиків з аерозольною фарбою – у кожному буде міститись мільйон молекул з ДНК "Mezzanine".

      ЗМІ пишуть, що такий формат був вибраний невипадково.

      альбом Massive Attack музика фарба
      Massive Attack випустять альбом у вигляді аерозольного балончика

      Непрямі докази свідчать, що засновник гурту Роберт Дель Ная може бути тим самим художником Бенксі.

      Хто такий Бенксі?Відомий вуличний художник, чиє справжнє ім'я достеменно невідоме. Ймовірно, його звати Роберт або Робін Бенкс, і народився він в англійському місті Бристолі. 

      Бенксі організував безліч виставок по всьому світі, а його скандальні графіті, які торкаються найрізноманітніших політичних і соціальних тем, стають об'єктами світового обговорення.

      З 2016-му блогер Крег Вільямс провів розслідування і виявив збіг у датах турів Massive Attack з появами робіт художника Бенксі на вулицях міст, де виступала група.

      Теги: LifeStyle Музика Курйозні новини Новини культури
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук