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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться за напівпорожніх трибун

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"Динамо" – "Шахтар"
"Динамо" – "Шахтар"

На зустріч між "Динамо" і "Шахтарем" в 3 турі Прем'єр-ліги продано 40% квитків станом на ранок п'ятниці, 3 серпня.

Очікується, що домашню арену "Динамо" – НСК "Олімпійський" відвідають не більше 30 тисяч глядачів, повідомляє ТК "Футбол 1".

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Матч грандів поставили на вечір п'ятниці, 3 серпня, що спочатку викликало неоднозначну реакцію. Через це цілком можливо, що фактично головний матч першого кола УПЛ недоотримав аудиторію на "Олімпійському".

Зазначимо, що стадіон, який приймав останній фінал Ліги чемпіонів може вмістити в себе 70 тисяч любителів футболу.

Нагадаємо, що матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 3 серпня о 19:00.

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Теги: Новини спорту Динамо Шахтар УПЛ
Джерело: 24 Канал
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