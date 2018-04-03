Мати не встигла врятувати синів: пожежа на Житомирщині забрала життя двох малолітніх дітей

Вночі 3 квітня у пожежі в приватному будинку загинули однорічний та трирічний брати, їхня матір встигла врятували трьох інших своїх дітей.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Житомирській області.

Загоряння сталось у дерев’яному будинку в селі Сичівка Малинського району.

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За її словами, вона прокинулася від їдкого диму, який вже охопив увесь будинок. Діти спали у різних кімнатах, тому жінка почала шукати та будити їх. Через сильний дим вийти з оселі через вхідні двері було неможливо. Разом із старшими дітьми 2002, 2008 та 2012 років народження, жінка розбила вікно і вибралася на свіже повітря. Через сильну задимленість двох найменших вона не знайшла.

О 02:27 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу. На ліжку в одній із житлових кімнат бійці ДСНС вивили бездиханне тіло хлопчика 2015 року народження. Далі в сусідній кімнаті, в колисці, вони знайшли тіло ще одного хлопчика – 2017 року народження. О 07:25 пожежу ліквідовано.

Попередня причина пожежі – коротке замкнення в електромережі. Остаточна наразі встановлюється фахівцями.