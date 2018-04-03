13:45
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мати не встигла врятувати синів: пожежа на Житомирщині забрала життя двох малолітніх дітей

252 Читать новость на русском
Пожежа на Житомирщині
Пожежа на Житомирщині / ГУ ДСНС у Житомирській області

Вночі 3 квітня у пожежі в приватному будинку загинули однорічний та трирічний брати, їхня матір встигла врятували трьох інших своїх дітей.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Житомирській області.

Загоряння сталось у дерев’яному будинку в селі Сичівка Малинського району.

Читайте також: У Києві сталася масштабна пожежа, згоріло 5 авто: фото

За її словами, вона прокинулася від їдкого диму, який вже охопив увесь будинок. Діти спали у різних кімнатах, тому жінка почала шукати та будити їх. Через сильний дим вийти з оселі через вхідні двері було неможливо. Разом із старшими дітьми 2002, 2008 та 2012 років народження, жінка розбила вікно і вибралася на свіже повітря. Через сильну задимленість двох найменших вона не знайшла.

О 02:27 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу. На ліжку в одній із житлових кімнат бійці ДСНС вивили бездиханне тіло хлопчика 2015 року народження. Далі в сусідній кімнаті, в колисці, вони знайшли тіло ще одного хлопчика – 2017 року народження. О 07:25 пожежу ліквідовано.

Попередня причина пожежі – коротке замкнення в електромережі. Остаточна наразі встановлюється фахівцями.

Теги: Новини України Жертви ДСНС Пожежа Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
сьогодні, 12:04 17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
Блог Медіа 717
Папа Римский закрыл ад
сьогодні, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 1340
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сьогодні, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 477
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 квітня, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1887
Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
2 квітня, 21:00 Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
Олена Булан 8757
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук