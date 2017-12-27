Мати полоненого знепритомніла, почувши голос сина

Мама звільненого з полону Олександра Олійника приїхала до Борисполя, щоб зустріти сина. Коли жінка почула голос сина по телефону, то втратила свідомість.

Про це повідомляє "Громадське".

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Чоловік зателефонував і сказав матері, що вже тут. Після цього мати втратила свідомість

Олександр Олійник потрапив у полон бойовиків 9 лютого 2015 року, за тиждень до трагічних подій під Дебальцевим. Олександр служив у складі 128-ої гірсько-піхотної бригади Збройних сил.