Мати полоненого знепритомніла, почувши голос сина
21:38, 27 грудня 5733 Читать новость на русском
Мама звільненого з полону Олександра Олійника приїхала до Борисполя, щоб зустріти сина. Коли жінка почула голос сина по телефону, то втратила свідомість.
Про це повідомляє "Громадське".
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Чоловік зателефонував і сказав матері, що вже тут. Після цього мати втратила свідомість
Олександр Олійник потрапив у полон бойовиків 9 лютого 2015 року, за тиждень до трагічних подій під Дебальцевим. Олександр служив у складі 128-ої гірсько-піхотної бригади Збройних сил.
Загалом, остаточні цифри щодо обміну полоненими виглядають так: 73 громадяни повернулись в Україну, 233 людини передали бойовикам.
Мати полоненого знепритомніла, почувши голос сина
Джерело: 24 Канал
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