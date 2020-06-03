МАУ відновлює регулярні авіарейси між Києвом та Одесою
Компанія "Міжнародні авіалінії України" з 5 червня відновлює регулярні рейси між Києвом і Одесою. Квитки вже доступні для бронювання, однак на пасажирів чекає низка нововведень.
Про відновлення рейсів між Києвом і Одесою повідомляють у пресслужбі МАУ. Перший рейс відбудуться вже у п'ятницю, 5 червня.
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Які рейси відновлює МАУ
Авіакомпанія виконає рейси до Одеси, які вилетять з Києва у п’ятницю та суботу, 5 та 6 червня. Зворотній рейс з Одеси до Києва відбудеться у понеділок та вівторок, 8 та 9 червня.
Рейси з Києва 5 і 6 червня / Скриншот з сайту МАУ
|
№ рейсу
|
Напрямок
|
Виліт
|
Приліт
|
PS1053
|
Київ - Одеса
|
19:00
|
20:00
|
PS1055
|
Київ – Одеса
|
10:00
|
11:00
|
PS1056
|
Одеса - Київ
|
17:00
|
18:00
|
PS1054
|
Одеса - Київ
|
08:00
|
09:00
У МАУ просять пам’ятати про правила карантину. Пасажири мають самостійно подбати про засоби індивідуального захисту – маски чи респіратори, а також повинні дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту.
Як дотримуватися правил карантину у літаках / Інфографіка 24 каналу