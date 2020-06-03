Компанія "Міжнародні авіалінії України" з 5 червня відновлює регулярні рейси між Києвом і Одесою. Квитки вже доступні для бронювання, однак на пасажирів чекає низка нововведень.

Про відновлення рейсів між Києвом і Одесою повідомляють у пресслужбі МАУ. Перший рейс відбудуться вже у п'ятницю, 5 червня.

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Які рейси відновлює МАУ

Авіакомпанія виконає рейси до Одеси, які вилетять з Києва у п’ятницю та суботу, 5 та 6 червня. Зворотній рейс з Одеси до Києва відбудеться у понеділок та вівторок, 8 та 9 червня.

Рейси з Києва 5 і 6 червня / Скриншот з сайту МАУ

№ рейсу Напрямок Виліт Приліт PS1053 Київ - Одеса 19:00 20:00 PS1055 Київ – Одеса 10:00 11:00 PS1056 Одеса - Київ 17:00 18:00 PS1054 Одеса - Київ 08:00 09:00

У МАУ просять пам’ятати про правила карантину. Пасажири мають самостійно подбати про засоби індивідуального захисту – маски чи респіратори, а також повинні дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту.

Як дотримуватися правил карантину у літаках / Інфографіка 24 каналу