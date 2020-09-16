Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 1 жовтня суттєво розширює свою льотну програму. Крім того, МАУ пропонує чимало стикувальних рейсів.

Нові рейси почнуть виконуватися вже з 1 жовтня. Про це повідомили на сайті МАУ.

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Нові міжнародні рейси:

Київ – Брюссель – Київ;

Київ – Дюссельдорф – Київ;

Київ – Лондон – Київ;

Київ – Прага – Київ;

Київ – Баку – Київ.

Крім того, МАУ пропонує стикувальні рейси:

через Київ з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги в Дубай, Каїр, Баку, Єреван, Стамбул, Тель-Авів;

з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги в Дубай, Каїр, Баку, Єреван, Стамбул, Тель-Авів; з Дубая, Каїра, Баку, Єревану через Київ в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Мілан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Тель-Авів, Стамбул;

в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Мілан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Тель-Авів, Стамбул; з Тель-Авіва і Стамбула через Київ в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Мілан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Амстердам, Дубай, Єреван, Баку.

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У МАУ зазначили, що мандрівники вже можуть придбати квитки на сайті авіакомпанії. Ті пасажири, які купуватимуть авіаквитки МАУ з 16 вересня включно, зможуть безкоштовно неодноразово змінювати дату вильоту протягом терміну дії авіаквитка.



Карта стикувань рейсів від МАУ / Фото МАУ