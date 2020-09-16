МАУ запускає низку нових міжнародних рейсів: перелік
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 1 жовтня суттєво розширює свою льотну програму. Крім того, МАУ пропонує чимало стикувальних рейсів.
Нові рейси почнуть виконуватися вже з 1 жовтня. Про це повідомили на сайті МАУ.
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Нові міжнародні рейси:
- Київ – Брюссель – Київ;
- Київ – Дюссельдорф – Київ;
- Київ – Лондон – Київ;
- Київ – Прага – Київ;
- Київ – Баку – Київ.
Крім того, МАУ пропонує стикувальні рейси:
- через Київ з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги в Дубай, Каїр, Баку, Єреван, Стамбул, Тель-Авів;
- з Дубая, Каїра, Баку, Єревану через Київ в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Мілан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Тель-Авів, Стамбул;
- з Тель-Авіва і Стамбула через Київ в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Мілан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Амстердам, Дубай, Єреван, Баку.
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У МАУ зазначили, що мандрівники вже можуть придбати квитки на сайті авіакомпанії. Ті пасажири, які купуватимуть авіаквитки МАУ з 16 вересня включно, зможуть безкоштовно неодноразово змінювати дату вильоту протягом терміну дії авіаквитка.