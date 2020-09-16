У світі скоротився туристичний потік на 65% за перше півріччя 2020 року. Усе через те, що країни закрили кордони та запровадили обмеження на поїздки через пандемію COVID-19.

Через значне падіння попиту не відбулося понад 440 мільйонів міжнародних поїздок. Такі підрахунки оприлюднила Всесвітня туристська організація ООН.

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Таке падіння призвело до втрати 460 мільярдів доларів для світового туристичного сектора. Це приблизно в 5 разів більше, ніж збитки від міжнародного туризму, які були зафіксовані у 2009 році в умовах глобальної економічної кризи.

Хто найбільше постраждав через обмеження:

В Азії туристичний потік скоротився на 72%.

В Європі він знизився на 66%.

В Африці та на Близькому Сході — на 57%.

В Америці — на 55%.

В ООН бачать можливі позитивні сценарії на 2021 рік. Поступове та лінійне скасування обмежень на поїздки, поява вакцини й лікування допоможе повернути мандрівників. Проте повернення до рівня 2019 року з точки зору туризму займе від 2 до 4 років.

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