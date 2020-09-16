Скільки втратив світовий туризм через пандемію COVID-19: в ООН повідомили вражаючі дані
У світі скоротився туристичний потік на 65% за перше півріччя 2020 року. Усе через те, що країни закрили кордони та запровадили обмеження на поїздки через пандемію COVID-19.
Через значне падіння попиту не відбулося понад 440 мільйонів міжнародних поїздок. Такі підрахунки оприлюднила Всесвітня туристська організація ООН.
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Таке падіння призвело до втрати 460 мільярдів доларів для світового туристичного сектора. Це приблизно в 5 разів більше, ніж збитки від міжнародного туризму, які були зафіксовані у 2009 році в умовах глобальної економічної кризи.
Хто найбільше постраждав через обмеження:
- В Азії туристичний потік скоротився на 72%.
- В Європі він знизився на 66%.
- В Африці та на Близькому Сході — на 57%.
- В Америці — на 55%.
В ООН бачать можливі позитивні сценарії на 2021 рік. Поступове та лінійне скасування обмежень на поїздки, поява вакцини й лікування допоможе повернути мандрівників. Проте повернення до рівня 2019 року з точки зору туризму займе від 2 до 4 років.
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Туризм для українців
Українці покине можуть поїхати в будь-яку країну. Пандемія COVID-19 триває, тому країни запроваджують різні обмежувальні заходи. Міністерство закордонних справ України створило інтерактивну карту, де можна подивитися, в яку країну українці можуть в'їхати та за яких умов.
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