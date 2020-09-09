Уряд заборонив транзит іноземців через Україну і змінив правила в'їзду
Кабінет Міністрів змінив правила в'їзду іноземців в Україну. Зокрема, розширив перелік громадян інших країн, яким в'їзд дозволений, та заборонив іноземцям транзитний проїзд.
Зміни стосуються переліку винятків для категорій іноземців, яким не заборонено в’їзд в Україну. Про це йдеться у постанові уряду № 791, повідомили у фейсбуці Держприкордонслужби.
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Відтепер іноземці, які мають родинні зв'язки з українськими громадянами, можуть в'їхати в Україну, якщо вони є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом українців. Водночас прикордонники звертають увагу, що згідно з законодавством правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
Скасували норму, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом.
Крім того, уряд деталізував питання щодо людей, які прямують в Україну на навчання. Тепер пускатимуть лише студентів українських вищих закладів освіти.
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Що цьому передувало
- Уряд змінив термін дії заборони на в’їзд в Україну іноземців, перенісши її початок з 29 на 28 серпня.
- Ймовірно, обмеження ввели з метою запобігання масового паломництва в Україну хасидів.
- Кабмін також розширив категорії іноземців, які зможуть перетинати український кордон.
- Це рішення викликало критику через незбалансованість.