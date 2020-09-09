Кабінет Міністрів змінив правила в'їзду іноземців в Україну. Зокрема, розширив перелік громадян інших країн, яким в'їзд дозволений, та заборонив іноземцям транзитний проїзд.

Зміни стосуються переліку винятків для категорій іноземців, яким не заборонено в’їзд в Україну. Про це йдеться у постанові уряду № 791, повідомили у фейсбуці Держприкордонслужби.

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Відтепер іноземці, які мають родинні зв'язки з українськими громадянами, можуть в'їхати в Україну, якщо вони є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом українців. Водночас прикордонники звертають увагу, що згідно з законодавством правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Скасували норму, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом.

Крім того, уряд деталізував питання щодо людей, які прямують в Україну на навчання. Тепер пускатимуть лише студентів українських вищих закладів освіти.

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