На кордоні з Угорщиною величезна черга з автомобілів: причина
На українсько-угорському кордоні утворилася велика черга з автомобілів. На контрольно-пропускних пунктах "Тиса" та "Лужанка" стоять приблизно 300 машин.
На перетин кордону з Угорщиною піде чимало часу через великі черги, повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
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За інформацією прикордонників, на кордоні на КПП очікують 280 авто: у "Тисі" – 100, "Лужанці" – 180. На інших ділянках кордону черг немає.
Зазначається, що велике скупчення автівок на кордоні з Угорщиною пов’язане з впровадженням угорською стороною додаткових контрольних процедур, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.
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Коронавірус та карантин в Угорщині: що відомо
- Станом на 9 вересня на COVID-19 там захворіли 9 715 людей. Одужати вдалося 3 984, померли – 628.
- З 1 вересня Угорщина закрила кордони для іноземців через другу хвилю коронавірусу.
- В Єврокомісії закликали скасувати таке рішення, адже воно є порушенням цілісності Шенгенської зони.