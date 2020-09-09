На українсько-угорському кордоні утворилася велика черга з автомобілів. На контрольно-пропускних пунктах "Тиса" та "Лужанка" стоять приблизно 300 машин.

На перетин кордону з Угорщиною піде чимало часу через великі черги, повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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За інформацією прикордонників, на кордоні на КПП очікують 280 авто: у "Тисі" – 100, "Лужанці" – 180. На інших ділянках кордону черг немає.

Зазначається, що велике скупчення автівок на кордоні з Угорщиною пов’язане з впровадженням угорською стороною додаткових контрольних процедур, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

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