У Брюсселі закликали Угорщину скасувати рішення щодо закриття кордонів для іноземних громадян. У Європейській комісії вважають такі дії, як порушення цілісності Шенгенської зони.

Відповідний лист направили до уряду Угорщини. Про це у Twitter повідомила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Юханссон.

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За її словами, вона разом з єврокомісаром з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерсом у листі нагадали про важливість цілісності Шенгенської зони. Також зазначили про необхідність забезпечити пересування громадян країн Євросоюзу.

"Будь-які заходи, які не відповідають цим основоположним принципам законодавства ЄС, звичайно ж, мають бути негайно скасовані", – розповіла Ільва Юханссон.

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Також вона повідомила, що Єврокомісія має намір запросити в Угорщині додаткову інформацію про закриття кордонів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країні змінять правила перетину кордону. Роблять це з метою запобігти поширенню пандемії коронавірусу.