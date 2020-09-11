Укрзалізниця припинила посадку пасажирів у містах червоної зони: де саме
З 14 вересня поїзди Укрзалізниці не здійснюватимуть посадку пасажирів на станціях, міста яких увійшли до червоної зони. Однак висадка пасажирів буде доступною.
Таке рішення Укрзалізниця прийняла через висновок Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо епідемічних зон в Україні, повідомляє пресслужба компанії.
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Продаж квитків закриють на залізничних станціях у Чернігівській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Зокрема, на станціях Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 не можна буде сісти на такі поїзди:
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;
- № 122/121 Миколаїв – Рівне;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- № 779/780 Суми – Київ – Вінниця;
- № 786/785 Київ – Шостка;
- № 774/773 Київ – Шостка;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 43/44 Галич – Київ – Івано-Франківськ;
- № 601/602 Львів – Тячів;
- № 117/118 Київ – Чернівці.
Поки ситуація з коронавірусом є складною, поїзди під час зупинки у цих містах не братимуть на посадку людей. Однак пасажири зможуть зійти з потяга.
В Україні змінили карантинні зони
- Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній з них діють різні карантинні обмеження.
- 10 вересня карантинні зони оновили. Нове епідемічне зонування почне діяти з 14 числа.
- До червоної зони віднесли Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці та ще низку міст.
- Столицю України віднесли до помаранчевої зони, раніше Київ був жовтий.
Карантинні зони в Україні / інфографіка 24 каналу