З 14 вересня поїзди Укрзалізниці не здійснюватимуть посадку пасажирів на станціях, міста яких увійшли до червоної зони. Однак висадка пасажирів буде доступною.

Таке рішення Укрзалізниця прийняла через висновок Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо епідемічних зон в Україні, повідомляє пресслужба компанії.

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Продаж квитків закриють на залізничних станціях у Чернігівській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Зокрема, на станціях Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 не можна буде сісти на такі поїзди:

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;

№ 122/121 Миколаїв – Рівне;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 779/780 Суми – Київ – Вінниця;

№ 786/785 Київ – Шостка;

№ 774/773 Київ – Шостка;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 43/44 Галич – Київ – Івано-Франківськ;

№ 601/602 Львів – Тячів;

№ 117/118 Київ – Чернівці.

Поки ситуація з коронавірусом є складною, поїзди під час зупинки у цих містах не братимуть на посадку людей. Однак пасажири зможуть зійти з потяга.

Зверніть увагу! У випадку відмови від подорожі через закриття станцій, пасажири зможуть повернути квитки в залізничних касах або через інтернет. Вартість квитків повністю відшкодують.

В Україні змінили карантинні зони

Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній з них діють різні карантинні обмеження.

10 вересня карантинні зони оновили. Нове епідемічне зонування почне діяти з 14 числа.

До червоної зони віднесли Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці та ще низку міст.

Столицю України віднесли до помаранчевої зони, раніше Київ був жовтий.

Карантинні зони в Україні / інфографіка 24 каналу