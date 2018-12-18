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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Майбутнє української енергетики: прогноз експерта

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      Частка відновлювальної енергії в Україні зросте в найближчі роки
      Частка відновлювальної енергії в Україні зросте в найближчі роки / business.ua

      У наступні 15 років частка відновлювальних джерел енергії у енергетичному балансі збільшиться у п’ять разів – до 25%. Водночас, частка вугілля скоротиться у 2,5 рази – до 13%.

      Такий погляд на майбутнє української енергетики озвучив у коментарі 24 каналу радник міністра енергетики та експерт Центру Разумкова Максим Білявський.

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      За його прогнозом, частки газу та ядерної енергетики у споживанні первинної енергії залишатимуться приблизно на поточному рівні, відповідно 30 та 25%. Також суттєво скоротиться частка нафтопродуктів – до 7%.

      Зокрема, в 2019 році очікується збільшення на 61% обсягів виробництва відновлювальних джерел енергії. Водночас із цим відбудеться загальне зростання генерації електроенергії та її експорту відповідно на 2,8% та 1,9% від показників поточного року,
      – відзначив Білявський.

      Незважаючи на тренд зниження значення вугілля в енергобалансі України, у 2019 році очікується збільшення його видобутку на 0,6%. Роль вугілля в енергетиці буде поступово знижуватися, воно заміщуватиметься головним чином зеленою енергетикою. Але вугільна галузь гратиме помітну роль в українській енергетиці до 2035 року – у першу чергу для теплової генерації, яка виконує важливу функцію маневрування потужностей.

      Експерт висловив сподівання, що запрацюють ринки електричної енергії та природного газу, що формуватиме конкуренцію, а значить – зменшуватимуться ціни на енергоресурси.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Енергетика Сонячна енергетика вугільна промисловість Міністерство енергетики
      Джерело: 24 канал
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