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      Майкл Щур звільнився з Суспільного

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      Майкл Щур звільнився з Громадської – причина звільнення ведучого
      Роман Вінтонів – Майкл Щур / Meest-online.com

      Український телеведучий Роман Вінтонів, відомий як Майкл Щур, звільнився з Суспільного 23 липня. Він був членом правління Національної суспільної телерадіокомпанії України та відповідав за інформаційне мовлення і цифрові платформи.

      На Суспільному Вінтонів також вів ток-шоу "ЧереЩур". А ще там виходила його програма #@)₴?$0, у якій Вінтонів називається Майклом Щуром.

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      Для мене настав той етап, коли доводиться обирати – або Суспільне, або свій проект. Я вибрав свій проект. Та я залишаюся адептом Суспільного назавжди,
      – цитує Вінтоніва прес-служба Суспільного.

      Він наголосив, що Суспільне – медіа, яке не підконтрольне бізнесу чи владі, а підконтрольне всьому суспільству.

      У Facebook Вінтонів додав, що йде з посади 1 серпня, щоб зосередитись на "Телебаченні Торонто", яке випускає програму #@)₴?$0, і творчості.

      Хто замінить Вінтоніва на посаді члена правління НСТУ – вирішить наглядова рада за пропозицією голови правління.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Журналісти ЗМІ Медіа Суспільне Телебачення #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      Джерело: 24 канал
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