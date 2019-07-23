Український телеведучий Роман Вінтонів, відомий як Майкл Щур, звільнився з Суспільного 23 липня. Він був членом правління Національної суспільної телерадіокомпанії України та відповідав за інформаційне мовлення і цифрові платформи.

На Суспільному Вінтонів також вів ток-шоу "ЧереЩур". А ще там виходила його програма #@)₴?$0, у якій Вінтонів називається Майклом Щуром.

Читайте також: У Зеленського хочуть створити Раду з питань свободи слова

Для мене настав той етап, коли доводиться обирати – або Суспільне, або свій проект. Я вибрав свій проект. Та я залишаюся адептом Суспільного назавжди,

– цитує Вінтоніва прес-служба Суспільного.

Він наголосив, що Суспільне – медіа, яке не підконтрольне бізнесу чи владі, а підконтрольне всьому суспільству.

У Facebook Вінтонів додав, що йде з посади 1 серпня, щоб зосередитись на "Телебаченні Торонто", яке випускає програму #@)₴?$0, і творчості.

Хто замінить Вінтоніва на посаді члена правління НСТУ – вирішить наглядова рада за пропозицією голови правління.