У місті Лиман Донецької області вдень 8 вересня сталася пожежа у Свято-Петропавлівській церкві. Будівля храму – дерев’яна та можна було спостерігати щільне задимлення, тому було оголошено підвищений номер виклику.

Про інциденту повідомили у пресцентрі ДСНС Донецької області. Також рятувальники оприлюднили фото з місця.

Зверніть увагу Пожежа в окупованій Макіївці знищила багато будинків, є загиблі

Пожежа у Свято-Петропавлівській церкві на Донеччині: що відомо

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 13:58.

Рятувальники негайно прибули на місце та почали гасити вогонь

Площа займання становила 600 квадратних метрів.

До гасіння пожежі залучили 33 рятувальників, 9 одиниць техніки та цистерну для підвозу води.

О 16:06 пожежу було локалізовано, а о 17:10 – ліквідовано.

Інформації, чи хто постраждав або загинув – наразі немає.

Як гасили пожежу у майже двохсотлітній церкві на Донеччині (Фото ДСНС)