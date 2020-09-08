Майже двохсотлітня церква загорілася на Донеччині: фото
У місті Лиман Донецької області вдень 8 вересня сталася пожежа у Свято-Петропавлівській церкві. Будівля храму – дерев’яна та можна було спостерігати щільне задимлення, тому було оголошено підвищений номер виклику.
Про інциденту повідомили у пресцентрі ДСНС Донецької області. Також рятувальники оприлюднили фото з місця.
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Пожежа у Свято-Петропавлівській церкві на Донеччині: що відомо
- Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 13:58.
- Рятувальники негайно прибули на місце та почали гасити вогонь
- Площа займання становила 600 квадратних метрів.
- До гасіння пожежі залучили 33 рятувальників, 9 одиниць техніки та цистерну для підвозу води.
- О 16:06 пожежу було локалізовано, а о 17:10 – ліквідовано.
- Інформації, чи хто постраждав або загинув – наразі немає.
Як гасили пожежу у майже двохсотлітній церкві на Донеччині (Фото ДСНС)