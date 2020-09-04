Окупована частина Донецької області потерпає від вогню. Зокрема, у Макіївці 3 вересня згоріли щонайменше дев'ять будинків, загинули дві людини. Окупанти скаржаться, що кількість пожеж зросла утричі.

У твіттері donetsk62ua повідомили, що в окупованому місті Макіївка Донецької області згоріли десять будинків і чимало дачних ділянок. Відомо про загибель двох людей.

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Російські ЗМІ повідомили, що згоріли дев'ять будинків. І все, мовляв, через спеку та сильний вітер. Раніше, як кажуть окупанти, вони гасили 50 пожеж щодня. А тепер їх стало 150, і сил на боротьбу з ними не вистачає.

Пушилін, який керує окупантами на Донеччині, поскаржився, що саме складні погодні умови не дозволили загасити масштабні пожежі у багатьох містах та районах (в Шахтарському, Новоазовському, і на межі Макіївки з Єнакієво).

Страшный пожар в Макеевке: сгорели 10 домов, погибли два человека, - ФОТО



В макеевском поселке Новый свет гнем уничтожены около 10 частных домов и множество дачных участков #Макеевка #пожар pic.twitter.com/xzL61KX8ip — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) September 3, 2020

В Донецке сильный пожар возле психиатрической больницы, - ФОТО



Горит сухая трава и деревья на поселке Победа - недалеко от очага пожара находится Донецкая областная психиатрическая больни #Донецк #пожар #Победа pic.twitter.com/s2Xj8MuDAn — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) September 3, 2020

В «ДНР» масштабный пожар: в районе Тореза перекрыта трасса, - ФОТО



С кладбищем шахты № 23 в Торезе произошло возгорание лесопосадк #ДНР #Торез #Читсяково pic.twitter.com/FHGNhMXnZ9 — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) September 2, 2020

Додамо, що в Луганській області 2 вересня також спалахнули масштабні пожежі на понад тисячі гектарів землі. 3 вересня сотні рятувальників та десятки одиниць техніки намагалися загасити вогонь за допомоги військових.

У штабі ООС заявили, що характер вогнищ свідчить, що мовиться про свідомі підпали.

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