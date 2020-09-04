Пожежа в окупованій Макіївці знищила багато будинків, є загиблі
Окупована частина Донецької області потерпає від вогню. Зокрема, у Макіївці 3 вересня згоріли щонайменше дев'ять будинків, загинули дві людини. Окупанти скаржаться, що кількість пожеж зросла утричі.
У твіттері donetsk62ua повідомили, що в окупованому місті Макіївка Донецької області згоріли десять будинків і чимало дачних ділянок. Відомо про загибель двох людей.
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Російські ЗМІ повідомили, що згоріли дев'ять будинків. І все, мовляв, через спеку та сильний вітер. Раніше, як кажуть окупанти, вони гасили 50 пожеж щодня. А тепер їх стало 150, і сил на боротьбу з ними не вистачає.
Пушилін, який керує окупантами на Донеччині, поскаржився, що саме складні погодні умови не дозволили загасити масштабні пожежі у багатьох містах та районах (в Шахтарському, Новоазовському, і на межі Макіївки з Єнакієво).
Додамо, що в Луганській області 2 вересня також спалахнули масштабні пожежі на понад тисячі гектарів землі. 3 вересня сотні рятувальників та десятки одиниць техніки намагалися загасити вогонь за допомоги військових.
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