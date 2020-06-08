Українці цьогоріч святкували Трійцю 7 червня. В умовах карантину через коронавірус МОЗ рекомендував людям дотримуватися протиепідеміологічних заходів.

На Трійцю у церквах зібралося приблизно 200 тисяч вірян. Це майже вдвічі більше за Великодній показник. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, пише Офіс Президента.

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Водночас на Великдень до українських храмів завітало 130 тисяч вірян, а на Вербну неділю – 126 тисяч людей. Додамо, що цей показник значно менший, ніж торік. У 2019 році на Вербну неділю до храмів прийшло 3 мільйони осіб.

Клименко наголосив, що священнослужителі та парафіяни дотримувалися правил соціального дистанціювання та маскового режиму, тож загалом свято минуло спокійно.

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