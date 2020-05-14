Медіаменеджер Медведчука хоче створити ще один телеканал: що відомо

Телепродюсер Олексій Семенов має намір створити у Києві регіональний телеканал Kyiv.Live. Сам медіаменеджер наразі очолює медіахолдинг Тараса Козака "Новини", а новий канал планує створювати за гроші іншого депутата від ОПЗЖ Вадима Столара.

Телеканал планують відкрити за декілька місяців до місцевих виборів, які пройдуть у жовтні, повідомляє "Новое время".

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Сам Олексій Семенов пояснив, що зараз телеканал перебуває на стадії переоформлення. Як тільки усе завершиться, інвестор оголосить про його старт.

Інвестором тут виступає нардеп і голова київської організації "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Столар. У коментарі "Детектор.медіа" він вже підтвердив цю інформацію.

Так, це правда. Хочу створити незалежний регіональний канал. Упевнений, що він буде затребуваний серед киян. Тому що, на жаль, у столиці вже багато років немає ТБ, яке б висвітлювало актуальні для її жителів проблеми,

– пояснив Столар.

Власне ідею мережі потужних регіональних каналів давно проштовхує й сам медіаменеджер Олексій Семенов. З цією ж ідеєю він очолював медіахолдинг "Новини".

Тоді планувалося, що телеканал "112-Україна" працюватиме у Києві та орієнтуватиметься на загальноукраїнську аудиторію, NewsOne – у Маріуполі на Схід країни, а ZIK – у Львові на Захід. Щоправда, редакцію ZIKу майже одразу і майже повністю зі Львова забрали.

Семенов тоді таку ідею пояснював тим, що в умовах децентралізації у регіонах, особливо великих містах, будуть великі гроші, тож "медіа мають скласти конкуренцію місцевій владі".

Що відомо про Олексія Семенова?Раніше він був генеральним продюсером телеканалу "Прямий", який через третіх людей належить п'ятому президенту Петрові Порошенку.



Втім у 2018 році він почав працювати на телеканалах News One та "112-Україна", а у 2019 році після продажу ZIKу Семенов очолив увесь медіахолдинг "Новини", що належить Тарасові Козаку – фактично, Вікторові Медведчуку.



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