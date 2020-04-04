Канал Ахметова прибрав з ефіру програму Яніни Соколової після випуску за участю Лероса

Яніна Соколова з програмою "Як вам не соромно" більше не виходитиме на каналі Ахметова – щонайменше до осені й начебто через коронавірус. В ефірі було лише три випуски, причому останній – за участю "слуги народу" Лероса, який розповідав про скандальні "плівки Єрмака".

Телеканал "Україна 24" повідомив Яніні Соколовій про заморозку проєкту "Як вам не соромно" до осені аргументував це пандемію коронавірусу. Про це сама журналістка та блогерка написала у фейсбуці: "Так швидко мене ще не зупиняли".

Трохи раніше Гео Лероса вперше допитали у ДБР щодо "плівок Єрмака"

За її словами, у переддень вийшов лише третій випуск програми, у якому говорили про Укрспирт, скорочення бюджету і "неспроможність влади впоратися з коронавірусом". А наприкінці ефіру увімкнувся Гео Лерос і розповів про "плівки Єрмака".

Зранку канал "Україна 24" повідомив про заморозку проєкту до осені. Посилаючись на карантин. Цитую: "В умовах карантину неможливо повноцінно втілювати формат шоу Яніни". Хм... Савіку (Шустеру – 24 канал) можливо, Яніні – ніт,

– зіронізувала Соколова.

Журналістка каже, що не знає, чи насправді вийде в ефір цього каналу восени: "Ми мали відкриті й довірливі стосунки, скріплені редакційною угодою про невтручання".

Соколова повідомила, що наступний випуск її команда створить власними силами та вийдуть в ефір на ютубі.

Яніна Соколова – журналістка, телеведуча та популярний український відеоблогер, авторка програм інтерв'ю "Рандеву" та антипропаганди "Вечер с Яниной Соколовой".

Додамо, що у коментарях до допису відомі в Україні люди висловили Яніні підтримку та обурення з приводу цієї ситуації.

Зокрема, Юрій Бутусов (головний редактор "Цензор.Нет") назвав вчинок каналу "Україна 24" "обурливою цензурою", а сам Гео Лерос прокоментував просто: "Сюр якийсь". Навіть відомий кулінар Євген Клопотенко не втримався від іронічного коментаря: "Обожнюю країну в якій живу".



Коментарі до допису Яніни Соколової / Скриншот із фейсбука

Звідки взявся канал "Україна 24"? Телеканал "Ескулап TV" створили у 2012 як розважальний, але у 2015 його придбала "Медіа Група Україна" олігарха Ріната Ахметова. Дещо пізніше заявили, що формат каналу буде змінено на інформаційний.



Процес зміни тривав досить довго. Лише з грудня 2019 року канал вийшов в ефір після деякої паузи та позиціюється як проєкт за участі фахівців інформаційної платформи "Сьогодні" та телеканалу "Україна".

Скандал між Єрмаком і Леросом: головне

29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос у фейсбуці опублікував відео, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис Єрмак проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади.

Обурений Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до СБУ та ДБР. Правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень проти Гео Лероса. Та тільки одне провадження стосується саме змісту оприлюднених відео – цю справу порушила САП.

Дещо пізніше брат глави ОП Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео саме він.

Президент відреагував на скандал аж на четвертий день: мовляв, уся та багатомісячна торгівля посадами, зафіксована на багатогодинних плівках, не має нічого спільного з реальним життям, бо жоден із тих, хто говорив з братом очільника ОП про працевлаштування, працевлаштований так і не був.

Записи, які оприлюднив Гео Лерос: дивіться відео