Торт "Медовик": класичний рецепт приготування

Торт "Медовик" – це неймовірно смачний десерт! До того ж, рецепт приготування цього десертe невибагливий – готується торт швидко зі звичайних інгредієнтів. Класичний рецепт торту "Медовик" та три види крему на вибір – далі в матеріалі.

Головний інгредієнт в рецепті торту – це, безумовно, мед. Від того, який саме мед ви використовуєте, залежить смак та аромат десерту. Найсильніше пахне мед темного кольору (гречаний або каштановий), але для випічки можна використовувати й світлий мед. В цьому випадку – торт матиме світліший колір і тонкий аромат меду.

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Традиційно "Медовик" перемазують сметанним кремом, ми також пропонуємо спробувати заварний крем, а також крем на основі згущеного молока. Кожен з цих варіантів смачний по-своєму.

Рецепт торту "Медовик"



Рецепт приготування торту "Медовик"

Інгредієнти для коржів:

- мед – 4 ст.л.;

- куряче яйце – 3 шт.;

- цукор – 1 стакан;

- сода – 1 ч.л.;

- вершкове масло – 200 гр;

- борошно вищого ґатунку – 4 склянки.

Рецепт приготування торту "Медовик":

1. У каструлі з товстим дном розігрійте мед, щоб він набув рідкої консистенції. В цей час у глибокій мисці змішайте яйця та цукор. Збийте блендером або міксером до отримання білої піни. Приблизно 5-7 хвилин, цукор має повністю розчинитись.

2. В яєчно-цукрову суміш додає вершкове масло кімнатної температури. Знову збиваємо 2-3 хвилини.

3. Коли мед закипить, додайте соду та перемішайте. Суміш повинна збільшитись у кілька разів. Медову суміш зніміть з вогню та вилите до яєць з цукром та маслом. Акуратно вимішайте лопаткою (без міксера).

4. У суміш додавайте борошно, по пів склянки за раз. Замішайте еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Поділіть тісто на 6 частин.



Як cспекти коржі для торту "Медовик" (фото Mariecakes)

5. Розігрійте духовку до 180 градусів. На папері для випікання розкачайте коржі. Один корж можете випекти лише для крихт. Випікайте кожен корж по 5-6 хвилин до рум'яності. Після того, як ви спекли коржі – приступайте до крему.

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Сметанний крем



Рецепт приготування сметанного крему

Інгредієнти:

- сметана (20% жирності) 400 гр;

- цукрова пудра 200 гр;

- ванільний цукор 1 пакетик;

- мед 1 ч. л.

Рецепт приготування сметанного крему:

Змішайте сметану та цукрову пудру, ванільний цукор та мед. Збивайте блендером або міксером на найбільшій швидкості до отримання однорідної маси. Крем готовий!

Вершковий крем зі згущеним молоком



Рецепт приготування крему зі згущеним молоком

Інгредієнти:

- вершкове масло 200 гр;

- згущене молоко 400 гр.

Рецепт приготування крему зі згущеним молоком:

Розм'якшене вершкове масло змішайте з згущеним молоком. Збивайте блендером або міксером до отримання пишного крему.

Заварний крем



Рецепт приготування заварного крему

Інгредієнти:

- цукор – 1 стакан;

- жовтки – 2 шт;

- ванільний цукор – 1 пакетик;

- борошно – 1-2 ст.л;

- молоко – 2 склянки.

Рецепт приготування заварного крему:

1. У каструлі змішайте цукор, яєчні жовтки, борошно та ванільний цукор. Добре вимішайте до однорідної маси. В іншій каструлі молоко доведіть до кипіння.

2. В суміш з цукром, жовтками та яйцями вливайте маленькими порціями молоко і безперервно мішайте. Поставте каструлю на невеликий вогонь та доведіть крем до кипіння, але постійно мішаючи. Зніміть крем з вогню та дайте йому повністю остигнути.

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3. Вже в остиглий крем додайте вершкове масло кімнатної температури та збийте на невеликій швидкості блендером або міксером, поки крем не стане пишним.

Як зібрати торт "Медовик"

Для складання торту візьміть корж, змастіть його добре кремом. За бажанням, основу під нижнім коржем теж можна змазати кремом, щоб він добре просочився. Таким чином викладіть усі коржі. З одного з коржів зробіть крихти та посипте ними верх та боки торту.



Як зібрати торт "Медовик" (фото Mariecakes)

Накрийте торт фольгою та залишіть на 2 години при кімнатній температурі та ще на 6-8 години в холодильнику. Час просочення залежить від того, наскільки густий крем у вас вийшов.



Рецепт приготування торту "Медовик"