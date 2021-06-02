Стало відомо, як його структури возили вугілля з окупованого Донбасу на українські електростанції. А також, як він заробляв на дизельній трубі виведеній з державної власності.

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Але і це ще не все. Бо нещодавно з'явилося більше деталей про ще одну оборудку, влаштовану кумом Путіна під дахом попередньої влади. І цинізм цієї оборудки просто зашкалює.

Медведчук заправляв українську бронетехніку

Я вже розповідав вам про цю історію 2 роки тому, а саме, як структури Медведчука на додачу, ще й заправляли українську бронетехніку, яка воювала на Донбасі. Водночас заправляли соляркою дуже поганої якості.

І нещодавно команді журналістів Дениса Бігуса вдалося дізнатися, що ця оборудка була влаштована зовсім не без відома тодішнього президента – Петра Порошенка.



Структури Медведчука заправляли українську бронетехніку / Фото ТАСС

Як ви вже добре знаєте, структури Медведчука у 2015 році отримали у власність дизельпровід для постачання дизельного пального з Росії до України.

Але його не можна було одразу використовувати, бо поки за нього роками йшла суперечка в судах, у трубі залишалося майже 30 тисяч тонн старого пального.

І щоб прокачувати нове пальне, цю стару солярку треба було кудись з трубопроводу злити. Розвести її по заправках було не можливо, оскільки цей старий дизель був стандарту Євро-2, який на той момент вже було заборонено використовувати в Україні.

Зауважимо! Наприклад, вміст сірки у такому пальному у 50 разів перевищує аналогічний показник для дизелю Євро-5.

Але, вихід знайшли, оскільки цю стару солярку вирішили продати українському війську, щоб воно заправляло нею, зокрема танки, які воюють на Донбасі.

Міноборони вже мало постачальника

Але була проблема. На той час (мовиться про 2016 рік) Міністерство оборони України вже мало постачальника пального, з яким уклали довгостроковий контракт.

Тоді цим постачальником була скандальна фірма "Трейд Коммодіті", близька до народного депутата з Блоку Порошенка Олександра Грановського.

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Втім таку проблему вирішили швидко, бо "Трейд Коммодіті" раптом тимчасово зупинила постачання дизеля для української армії.

Новий постачальник від Міноборони

В цих умовах, щоб не зірвати забезпечення воєнної техніки на фронті пальним, Міністерство оборони України пафосно оголосило, що воно блискавично знайшло нового постачальника – а саме фірму "Прикарпатзахідтранс", яка, як ми добре знаємо, тісно пов'язана з Медведчуком.



"Прикарпатзахідтранс" тісно пов'язана з Медведчуком / Фото з сайту Кремля

А щоб обійти законодавчу заборону на використання дизелю стандарту Євро-2, міністр оборони Степан Полторак написав звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, щоб той дозволив військовим закупівлю та використання пального такої низької якості.

Важливо! Гройсман підписав 1 липня 2016 року урядову постанову, яка дозволяла Збройним силам України заправляти бронетехніку цим старим типом солярки.

І вже зовсім скоро Міністерство оборони України купило у структур Медведчука майже 30 тисяч тонн цього старого дизелю. І замість того, щоб витрачатися на утилізацію цієї солярки, фірма кума Путіна ще й отримала з українського бюджету майже 400 мільйонів гривень.

А дизель поганої якості, який роками відстоювався у трубопроводі, залили в наші танки, які через це могли просто вийти з ладу у найвідповідальніший момент на полі бою.

Як же до цього міг бути причетний тодішній президент Порошенко? Як виявилося з телефонних переговорів, що отримали журналісти, саме через Медведчука тодішній президент України міг домовитися з Кремлем про участь в цьому бізнесі на дизельній трубі.

Як до цього причетний Порошенко

Як відомо, Петро Олексійович через окупацію Криму втратив у Севастополі своє судноремонтне підприємство – "Севморзавод". Щоб якось компенсувати збитки за втрачений актив, глава держави начебто і погодив схему заробітку на українській дизельній трубі.

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Схему, де росіяни женуть сюди свою солярку, Медведчук опікується всіма технічними питаннями, а український президент має свою частку з постачань, яка потроху покриває йому втрати від "Севморзаводу".

"Завод – на трубу"

"Завод – на трубу", – так сам Медведчук називає цю оборудку в розмові з віцепрем'єром Росії Дмитром Козаком. Почати схему "завод – на трубу" вирішили з того, що треба було позбутися старої солярки, яка накопичилася у трубопроводі.

Президент Порошенко особисто контролював і міністра оборони Полторака, і мав вплив на прем'єра Гройсмана, щоб вони "наштампували" всі необхідні рішення. І старий медведчуківський дизель розвезли по український військовим частинам та заправили ним українські танки.

Втім погодьтесь, в цій історії ми не дізналися нічого нового, ані про Медведчука, ані про Порошенка, який і на посаді президента залишився комерсантом, що, напевне, хотів би заробити на всьому, не виключаючи національних інтересів.