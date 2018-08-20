Меган Маркл полетіла в Торонто з таємничим візитом, – ЗМІ

Герцогиня Сассекська відправилась в Торонто без принца Гаррі звичайним рейсом авіакомпанії Air Canada. Про мету поїздки нічого не повідомляють, а Кенсингтонський палац попросив членів екіпажу не фотографувати Меган впродовж перельоту.

Про це повідомляють у Harper's Bazaar.

Як зазначають в джерелі, Меган Маркл раптово полетіла з Лондона в Торонто без будь-якого супроводу. Її чоловік наразі перебуває з офіційним візитом в Боствані, тому Меган відправилась вирішувати свої справи без нього.

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Яка мета поїздки Маркл та чому це приховують від преси – наразі невідомо. Кенсингтонський палац, який офіційно представляє інтереси сімей Кейт Міддлтон і принца Вільяма, а також Меган Маркл і принца Гаррі, перед поїздкою відправив в офіс авіакомпанії лист із проханням не фотографувати герцогиню і не намагатись з нею заговорити.



Меган Маркл

В ЗМІ шириться вже багато чуток, з приводу таємничої поїздки. Однією з версій є те, що Меган відправилась по свою матір Доріу Редлан, яка переїжджає зі США жити ближче до доньки у Лондон. Також все частіше подейкують про вагітність Меган Маркл, через що вона відправилась у своє попереднє місце проживання для консультацій чи абощо.

Варто також додати, що до одруження з принцом Гаррі і її переїздом у Великобританію, екс-актриса мала в Торонто невеличкий маєток, який виставила на продаж. Можна припустити, що Меган відправилась в Канаду для оформлення всіх документів на продаж будинку.