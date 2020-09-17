Мексиканські археологи дослідили рештки кубинського корабля, який у 1850-х роках перевозив рабів з племені майя. Судно виявили на Юкатанському узбережжі.

Уламки побачили вперше ще у 2017 році, але довгий час не могли ідентифікувати судно. Допомогли у цьому мешканці міста Сісаль, поруч з яким були знайдені рештки корабля, повідомляє Phys.org.

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Їхні предки передавали через покоління розповіді про те, як з міста вивозили поневолених майя. Трагедія сталася у часи Юкатанської "війни рас".

Користуючись розбратом у сусідній країні, торговці з Куби заманювали майя начебто на роботу на кубинські цукрові плантації. Але на острові їх просто продавали у рабство.



Уламки затонулого судна / Фото EPA

Археолог Барба Майнеке пояснила: захоплені майя майже ніколи не поверталися з полону. "Рабів продавали посереднику за 25 песо. А ті перепродували їх у Гавані – чоловіків за 160 песо, жінок – за 20 песо", – зауважила вона.

Мексиканські археологи встановили, що корабель мав назву La Unión. Він працював на пару і пішов на дно біля Юкатанського узбережжя, коли на ньому вибухнули баки і він загорівся.

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