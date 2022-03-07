Російські орки продовжують атакувати Мелітополь. По захоплення телевежі та веж радіозв'язку повідомив міський голова Іван Федоров.
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Російські загарбники захопили телевежу в Мелітополі. Крім того, вони також взяли під котроль кілька радіовеж міста.
Джерело:фейсбук Івана Федорова
Російські орки продовжують атакувати Мелітополь. По захоплення телевежі та веж радіозв'язку повідомив міський голова Іван Федоров.
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Доповнюємо новину…