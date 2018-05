Хто такий MELOVIN: що відомо про фіналіста Євробачення 2018 від України

На Євробаченні 2018 Україну буде представляти 21-річний виконавець з Одеси – MELOVIN (Костянтин Бочаров). Що відомо про учасника Євробачення 2018 та чи має він шанси на перемогу – читайте далі.

Епатажний та загадковий співак MELOVIN від початку Нацвідбору завоював серця мільйонів шанувальників. У молодого виконавця вже навіть була ціла "армія" шанувальників – меловініаторів, які значною мірою допомогли перемогти йому у Нацвідборі. 10 травня MELOVIN виступить у другому півфіналі Євробачення-2018 під номером 18.

Але хто ж такий MELOVIN і звідки беруться витоки його музичної творчості?

Біографія MELOVINA

MELOVIN, або ж Костянтин Бочаров, народився 11 квітня 1997 року в Одесі в родині Микола та Валентини Бочарових. Ще з дитинства хлопець цікавився творчістю і завжди приймав участь в різних постановках та концертах, які й сам неодноразово організовував.



Костянтин Бочаров (MELOVIN ) в юності

Костянтин пробував своїй сили у музичній школі, яку, як на диво, покинув, і відправився у театральну школу, яку успішно закінчив. Як зазначав MELOVIN, саме остання школа дала йому можливість цінувати кожну емоцію.

Щодо псевдоніму, то як раніше розповідав співак, його творче ім’я MELOVIN є поєднанням імені всесвітньовідомого дизайнера Маквіна (який є його кумиром) та свята Хелловіну. Також творчий псевдонім Александра Маквіна походить від назви його улюбленого гурту Queen.



MELOVIN – представник України на Євробаченні-2018 в Лісабоні

Співак є досить вимогливим до себе і свого сценічного імені, тому часто просить ЗМІ і шанувальників називати його лише під псевдонімом MELOVIN і більше того, просить ставити наголос правильно – на перший склад.

MELOVIN своїх шанувальників навіть називає меловінаторами. Що цікаво, він їм навіть присвятив татуювання з надписом "Brave. Love. Freedom.", що перекладається як "Сміливість. Любов. Свобода".

Відмінною рисою його іміджу є кольорова лінза у лівому оці. Як відомо, раніше музикант експериментував з кольором лінзи, а потім зупинився на біло-блакитному варіанті. За його словами, праве око у нього залишається справжнім, а ліве є мистецтвом.

У його дискографії нараховується 11 пісень, серед яких: "Ты, ты" (2016), "Не одинокая" (2016), "На взлёт" (2016), "Wonder" (2016), "Unbroken" (2017), "Hooligan" (2017), "Шлях" (2017), "Світ в полоні" (2017), "Face to face" (2017), "Play This Life" (2017) і "Under The Ladder" (2018).

Перемога MELOVINA у "Х-факторі" 6 сезон

Незадовго після завершення школи він три рази брав участь у відборах до українського вокального шоу "Х-фактор", але жодного разу не потрапляв на телевізійні кастинги. Лише в 2015 році у 6 сезоні співочого шоу він нарешті пройшов до етапу прослуховування перед суддями і після виконання пісні "Без бою" гурту "Океан Ельзи" ще тодішній Костя Бочаров отримав путівку до тренувального табору.

Згодом співак з'явився в прямих ефірах шоу та навіть дійшов до суперфіналу, у якому за результатами глядацького голосування став переможцем 6 сезону "Х-фактор".

Переможець проекту Х-фактор 6 сезон MELOVIN: дивитись відео онлайн

Під час участі в шоу MELOVIN виконував пісні з репертуарів Стаса Шурінса, Тома Оделла, Адель, Джамали, Валерія Меладзе, Юрка Юрченка та гуртів "Океан Ельзи", "Muse", "Pianoбой", "MBAND", "The Rasmus" і "Скрябін". Перемога у проекті пішла йому лише на користь, – одразу ж після шоу MELOVIN разом з іншими учасниками шоу поїхав в концертний тур по Україні.

Згодом його запрошували в якості гостя на сцену 7 сезону "Х-фактор", зокрема MELOVIN виступив на гала-концерті 8 сезону "Х-фактор" з піснею "Play this life".

Участь MELOVINA у Національному відборі Євробачення-2017

В кінці 2016 року юний виконавець не побоявся та вирішив спробувати власні сили на Нацвідборі Євробачення, щоб мати можливість представити Україну на Євробаченні в Києві. 17 січня 2017 року у списку півфіналістів було оголошено його ім'я, що дало йому можливість виступити у півфіналах відбору.

Згідно з жеребкуванням 18 лютого 2017 року співак виступив у третьому півфіналі, виконавши авторську пісню "Wonder". За результатами суддівських та глядацьких голосувань, Костянтин потрапив до фіналу національного відбору, де знову отримав максимальний бал від глядачів.

Але в підсумку MELOVIN посів третє місце, поступившись співачці Tayanna та гуртові "O.Torvald", які і представили Україну на 62-му пісенному конкурсі Євробаченні-2017 в Києві.

Нацвідбір Євробачення-2017 MELOVIN – Wonder: дивитись відео онлайн

Перемога MELOVINA у Національному відборі Євробачення-2018

До 15 січня 2018 року представники Євробачення в Україні приймали заявки на участь у Національному відборі Євробачення 2018. Цього року MELOVIN вдруге ризикнув та подався на конкурс, який за жеребкуванням команди Нацвідбору Євробачення в Україні отримав можливість виступати у другому півфіналі 17 лютого під номером "3".

Співак вкотре отримав прихильність суддів і глядачів та потрапив у трійку, яка пройшла у фінал відбору 24 лютого. Там MELOVIN виступив під номер "6", де і закрив Нацвідбір конкурсу в Україні.

За підсумками спільного голосування членів журі та телеглядачів, MELOVIN’а обрали представником України на 63-тьому пісенному конкурсі Євробачення-2018 у Португалії з піснею "Under The Ladder".

Нацвідбір Євробачення-2018 MELOVIN – Under The Ladder: дивитись відео онлайн

У Лісабоні MELOVIN виступив у другому півфінал 10 травня. Своїм хітом співак закривав шоу. На момент проведення Євробачення в Лісабоні виконавцю виповниться 21 рік.

Шанси на перемогу MELOVINA на Євробаченні 2018

Згідно з результатами голосування MELOVIN потрапив у фінал Євробачення 2018. Тож ми ще раз побачимо його виступ вже 12 травня. Однак, ймовірним переможцем конкурсу називають конкурсантку з Кіпру Елені Фурейра (Eleni Foureira).

Євробачення 2018 другий півфінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

MELOVIN – "Under The Ladder": дивіться відео