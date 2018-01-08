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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мені потрібен Кремль, – ЦВК Росії прийняв документи "Президента СРСР" (фото)

08:45, сьогодні 1948 Читать новость на русском
"Президента СРСР" Трістан Прісягін / Фото з вільних джерел

Громадський діяч і самовисуванець Трістан Прісягін, який проголосив себе президентом СРСР, подав сьогодні необхідний пакет документів для висунення в президенти Росії.

Він заявив, що є "комуністом з "Єдиної Росії" і йому "необхідний Кремль, щоб повернути Радянський Союз", пише ТАСС.

За словами Прісягіна, він є директором фірми, яка наразі не працює. Також він займається громадською діяльністю в Москві. Згідно з інформацією на сайті громадського руху "Діти СРСР", Прісягін є одним з його засновників.

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Сьогодні, до слова, останній день, коли кандидати-самовисуванці можуть подати необхідні документи. Як заявила голова ЦВК Елла Памфілова, на даний момент зареєстровано 46 самовисуванців.

Теги: Новини Росії Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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