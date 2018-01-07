Навальний заявив, що за ним стежать

У неділю, 7 січня, російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив про стеження за ним. Наразі політик разом із дружиною перебувають у Санкт-Петербурзі.

Про це Навальний написав у своєму Twitter.

"Другий день у Санкт-Петербурзі за нами стежать одні і ті ж чуваки. Ми з Юлею вже вітаємося з ними. Неприйнятно!", – мовиться у повідомленні опозиціонера.

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Окрім того, у своєму дописі політик поскаржився на порушення організаторами стеження трудового законодавства і додав, що воно ведеться не за правилами.

Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. НЕПРИЕМЛЕМО! 1.Нарушение трудового законодательства - людей должны сменять. 2. Ну кто так делает? В Прекрасной России Будущего слежка за людьми будет вестись по всем правилам. — Alexey Navalny (@navalny) 7 января 2018 г.

До слова, Центральна виборча комісія Росії відмовилася реєструвати Олексія Навального кандидатом у президенти РФ.