Навальний заявив, що за ним стежать
18:02, сьогодні 324 Читать новость на русском
У неділю, 7 січня, російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив про стеження за ним. Наразі політик разом із дружиною перебувають у Санкт-Петербурзі.
Про це Навальний написав у своєму Twitter.
"Другий день у Санкт-Петербурзі за нами стежать одні і ті ж чуваки. Ми з Юлею вже вітаємося з ними. Неприйнятно!", – мовиться у повідомленні опозиціонера.
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Окрім того, у своєму дописі політик поскаржився на порушення організаторами стеження трудового законодавства і додав, що воно ведеться не за правилами.
До слова, Центральна виборча комісія Росії відмовилася реєструвати Олексія Навального кандидатом у президенти РФ.
Джерело: 24 Канал
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