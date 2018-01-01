Навальний привітав росіян з Новим роком як президент: відео

Російський опозиціонер Олексій Навальний записав новорічне привітання у стилі звернення президента Росії.

Відповідне відео політик оприлюднив на YouTube.

Розпочалось звернення російського опозиціонера з урочистої музики. Олексій Навальний навіть стояв на фоні Кремля, щоправда, намальованого.

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"У традиції новорічного звернення треба б сказати, що це був непростий рік для всієї РФ. В наступному році нам знову доведеться затягнути паски. Але чесно зізнаюся: якщо ви ще самі не помітили, Кремль за моєю спиною поки намальований, не справжній, тому за всю Росію говорити не буду", – зазначив Олексій Навальний.

За словами політика, 2017 рік він провів чудово, бо об'їхав усю країну та познайомився з багатьма людьми, а також спільно зі своєї командою реалізував кілька проектів.

Нагадаємо, що у березні 2018 року в Росії відбудуться президентські вибори. Чинний господар Кремля Володимир Путін балотувався як самовисуванець. Конкуренцію від опозиції йому складе відома телеведуча Ксєнія Собчак. А от Олексія Навального Центральна виборча комісія реєструвати кандидатом відмовилась. Мовляв, через судимість.