Вибори президента в Росії: все, що потрібно знати про політичну подію

Володимира Путіна офіційно висунули в кандидати на пост Президента Росії. Таке рішення ухвалили на спеціальному заході його прихильників. Чинний російський президент вирішив балотуватися на четвертий термін, як самовисуванець, тому збори групи на його підтримку були обов'язковою процедурою для участі у виборчій кампанії. Сам Володимир Путін на зібрання скромно не прийшов.

Місяць тому Володимир Путін уперше заявив про намір балотуватися в президенти. Дільниці відкриються 18 березня, якраз на річницю анексії Криму. Фінал цього великого політичного театру під назвою "виборча кампанія в Росії" заздалегідь відомий.

"Ми бачимо багато гідних людей, але не бачимо конкурентів. Все-таки, на мою думку, поки не дозрів конкурент Путіна", – зазначив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Серед тих, хто "не дозрів" вже офіційно перебуває похресниця Путіна Ксенія Собчак. 26 грудня опозиціонерку офіційно зареєстрували кандидаткою в президенти. З-поміж усіх російських так званих "лібералів" Собчак поки що єдина заговорила про необхідність припинення гібридної війни в Україні.

Ми повинні припинити гібридну війну, яку зараз веде наша країна на Сході України. Ми наполягаємо на негайному поверненні на Батьківщину російських військовослужбовців, в будь-якому статусі присутніх зараз на території України і Сирії,

– заявила журналістка, кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак.

Так само вона єдина у своїй передвиборчій програмі, визнає: Крим – український. Щоправда, проблему окупованого півострова пропонує вирішити новим референдумом.

Але найпопулярніший опозиціонер Росії – Олексій Навальний. Та стати конкурентом Володимиру Путіну у 2018 році йому не судилося. Російський центр виборчком відмовився реєструвати його кандидатом. Причина – судимість. Тепер політик закликає росіян бойкотувати вибори.

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А ось без кого неможливо уявити російські президентські вибори, так це без 71-річного Володимира Жиріновського. Свою кандидатуру він висуває вшосте.

Головна інтрига вистави "Вибори-2018" – новачок-кандидат від комуністів Павло Грудінін. Директор підмосковного радгоспу імені Леніна. Його деякі російські експерти називають найбільш небезпечним спаринг-партнером Путіна у кампанії.

Він – людина, яка сподобається більшості населення. Він займе друге, без жодного сумніву. Але, в будь-якому разі, серйозно боротися за владу він не буде, бо це смертельно-небезпечно,

– прокоментував президентські вибори публіцист Леонід Радзиховський.

65-річний Володимир Путін керує Росією 17 років. Четвертий президентський термін зробить його правління рекордним по тривалості в постсталінські часи. Та й цей термін російські політологи не беруться називати останнім.

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ФСБшно-поліцейська держава, щедрі на нафтодолари 2000 роки, потужна пропагандистська машина і обов'язкова маленька переможна війна перед виборами – ось в чому полягає феномен популярності і політичного довголіття Путіна. Саме війна напередодні президентської кампанії щоразу додає чинному очільнику Кремля популярності серед виборців, бо відволікає увагу росіян від справжніх проблем у країні.