Російська ЦВК дозволила Собчак взяти участь у виборах президента

Центральна виборча комісія Росії розглянула документи телеведучої Ксенії Собчак і дозволила їй брати участь у виборах президента країни у 2018 році.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, що документи для участі у виборах президента Росії Собчак подала до ЦВК 25 грудня.

Згідно із повідомленням видання, ЦВК розглянула документи Собчак, висунутої кандидатом у президенти Росії від партії "Громадянська ініціатива", і дала їй дозвіл на відкриття спеціального рахунку для формування виборчого фонду, давши зелене світло на початок офіційної кампанії і збирання підписів на свою підтримку.

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Крім того, ЦВК зареєструвала трьох уповноважених представників партії "Громадянська ініціатива", а також уповноваженого самої Собчак з фінансових питань.

До слова, ЦВК Росії відмовила у реєстрації на президентських виборах країни опозиційному політикові Олексєві Навальному та самовисуванцеві і журналісту Олегові Лур'є.