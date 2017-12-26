16:24
26 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Російська ЦВК дозволила Собчак взяти участь у виборах президента

14:00, сьогодні 252 Читать новость на русском
ЦВК дозволив Собчак взяти участь у вибораїх президента Росії 2018
ЦВК дозволив Собчак взяти участь у вибораїх президента Росії 2018 / Фото з вільних мереж

Центральна виборча комісія Росії розглянула документи телеведучої Ксенії Собчак і дозволила їй брати участь у виборах президента країни у 2018 році.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, що документи для участі у виборах президента Росії Собчак подала до ЦВК 25 грудня.

Згідно із повідомленням видання, ЦВК розглянула документи Собчак, висунутої кандидатом у президенти Росії від партії "Громадянська ініціатива", і дала їй дозвіл на відкриття спеціального рахунку для формування виборчого фонду, давши зелене світло на початок офіційної кампанії і збирання підписів на свою підтримку.

Читайте також: Ксенія Собчак зробила пропозицію Олексію Навальному стати її довіреною особою

Крім того, ЦВК зареєструвала трьох уповноважених представників партії "Громадянська ініціатива", а також уповноваженого самої Собчак з фінансових питань.

До слова, ЦВК Росії відмовила у реєстрації на президентських виборах країни опозиційному політикові Олексєві Навальному та самовисуванцеві і журналісту Олегові Лур'є.

Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні, 16:01 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 1064
Обмен пленными: вы выиграете этот бой, но войну – проиграете
сьогодні, 15:01 Обмен пленными: вы выиграете этот бой, но войну – проиграете
Семен Кабакаєв 4690
Перемога року: Почекун, який надихає
сьогодні, 14:01 Перемога року: Почекун, який надихає
Євгенія Мазур 315
Зачем Ростовцева пытаются легализовать в оккупированной части Донбасса?
сьогодні, 13:59 Зачем Ростовцева пытаются легализовать в оккупированной части Донбасса?
143
сьогодні, 13:07 "Байстрюки": хто наш татко, чувак?
Юлія Ліпенцева 661
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня , 00:03
На Донбасі загинуло троє військовослужбовців: деталі
 20 листопада , 09:20
Стало відомо, де поховали Аміну Окуєву: фото з церемонії прощання
 1 листопада , 12:36
Головні новини 31 серпня: в Україні здорожчає алкоголь, Світоліна виборола чергову перемогу
 1 вересня , 08:02
МВФ відклав вимогу щодо однієї з реформ в Україні
 20 липня , 21:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук