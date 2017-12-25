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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Собчак зробила важливий крок для участі у виборах президента Росії

19:58, 25 грудня 1623 Читать новость на русском
Ксенія Собчак у будівлі ЦВК РФ
Ксенія Собчак у будівлі ЦВК РФ / Getty Images

25 грудня відома журналістка та телеведуча Ксенія Собчак приїхала до Центральної виборчої комісії Росії, аби зареєструватися кандидатом у президенти.

Як повідомляє її прес-служба, політикиня подала до ЦВК такі документи: рішення з'їзду "Громадянської ініціативи", заяву про згоду на висунення, а також відомості про доходи.

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Собчак, вибори, Росія
Собчак приїхала у ЦВК, аби зареєструватися кандидатом у президенти

Тепер надані документи має бути схвалено, і лише після цього кандидат може починати збір підписів на свою підтримку.

Собчак, вибори, Росія
Собчак подала відповідні документи до ЦВК, але їх ще мають схвалити

До слова, Собчак має зібрати щонайменше 100 тисяч підписів, оскільки її висунула партія, щоправда з кожного регіону має бути не більше ніж 2,5 тисячі підписів.

Нагадаємо, 23 грудня відбувся з'їзд партії "Громадянська ініціатива", на якому було офіційно представлено її нового члена – Ксенію Собчак. Крім того, на заході новоспечена політикиня оприлюднила свою передвиборчу програму, яку назвала "123 важких кроки". Зауважимо, що у документі особливе місце відведено питанням України.

Додамо, що напередодні ініціативна група виборців зі щонайменше півтисячі осіб висунула опозиційного політика Олексія Навального кандидатом у президенти, однак наступного дня стало відомо, що Центральна виборча комісія Росії відмовила йому у реєстрації на президентських виборах.

Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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