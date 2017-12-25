Собчак зробила важливий крок для участі у виборах президента Росії

25 грудня відома журналістка та телеведуча Ксенія Собчак приїхала до Центральної виборчої комісії Росії, аби зареєструватися кандидатом у президенти.

Як повідомляє її прес-служба, політикиня подала до ЦВК такі документи: рішення з'їзду "Громадянської ініціативи", заяву про згоду на висунення, а також відомості про доходи.

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Собчак приїхала у ЦВК, аби зареєструватися кандидатом у президенти

Тепер надані документи має бути схвалено, і лише після цього кандидат може починати збір підписів на свою підтримку.



Собчак подала відповідні документи до ЦВК, але їх ще мають схвалити

До слова, Собчак має зібрати щонайменше 100 тисяч підписів, оскільки її висунула партія, щоправда з кожного регіону має бути не більше ніж 2,5 тисячі підписів.