04:19
24 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Собчак пояснила, чому так несподівано пішла у політику

17:49, 23 грудня 500 Читать новость на русском
Ксенія Собчак
Ксенія Собчак / Getty Images

Кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак переконує, що поки її мрії про вибори у Росії так і залишаються мріями. Тако вона оприлюднила речі, які можуть врятувати її Батьківщину.

Таку заяву вона зробила на з’їзді партії "Громадянська ініціатива", куди її було прийнято, передає РБК.

Читайте також: Собчак відповіла на звинувачення у співпраці з Кремлем

"Думала, що дозволять Навальному висуватися або що Владимир Путін не піде на вибори. Потім стало зрозуміло, що всі ці мрії так і залишаються мріями", – підкреслила політикиня.

Водночас колишня журналістка зауважила, що пішла у політику заради правди та свободи. За її словами, саме "ці дві речі можуть врятувати Росію та повернути її в європейський дім".

"Росія – країна великої європейської культури та європейського уявлення про життя. Свобода совісті, свобода слова, віросповідання, думки. Всі головні речі в світі створено вільними людьми у вільних країнах", – підкреслила Собчак.

Крім того, новоспечена представниця "Громадянської інціативи" запевнила, що це лише початок шляху, відтак вона буде йти до кінця.

Нагадаємо, 23 грудня Ксенія Собчак оприлюднила свою передвиборчу програму, яку назвала "123 важких кроки". До слова, у документі особливе місце відведено питанням України.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
Новини за 23 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
23 грудня, 23:38 Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
Блог Медіа 566
Головні новини 23 грудня: Рука Кремля дісталася до Яценюка, США нададуть Україні зброю
23 грудня, 22:31 Головні новини 23 грудня: Рука Кремля дісталася до Яценюка, США нададуть Україні зброю
791
Польша бросила вызовы Евросоюзу
23 грудня, 22:01 Польша бросила вызовы Евросоюзу
Блог Медіа 2927
Як таємна зустріч Коломойського та Луценка в Амстердамі може вплинути на боротьбу з корупцією
23 грудня, 21:00 Як таємна зустріч Коломойського та Луценка в Амстердамі може вплинути на боротьбу з корупцією
Сергій Лещенко 1461
Сексуальна освіта у школах: що дітям розповідають про пеніси, вагіни та гендер
23 грудня, 20:05 Сексуальна освіта у школах: що дітям розповідають про пеніси, вагіни та гендер
Наталія Печерська 3376
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня , 00:03
Ціна відпочинку у Криму та в Італії – порівняння дуже дивує
4 липня , 08:31
Хто і чому скоїв замах на Мосійчука: думка експерта
26 жовтня , 12:01
Тарифи для населення можна зменшити за 2 місяці, – Саакашвілі
 13 грудня , 20:25
На Закарпатті розстріляли чоловіка: з'явилися фото
19 серпня , 16:44
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук