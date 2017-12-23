Собчак пояснила, чому так несподівано пішла у політику

Кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак переконує, що поки її мрії про вибори у Росії так і залишаються мріями. Тако вона оприлюднила речі, які можуть врятувати її Батьківщину.

Таку заяву вона зробила на з’їзді партії "Громадянська ініціатива", куди її було прийнято, передає РБК.

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"Думала, що дозволять Навальному висуватися або що Владимир Путін не піде на вибори. Потім стало зрозуміло, що всі ці мрії так і залишаються мріями", – підкреслила політикиня.

Водночас колишня журналістка зауважила, що пішла у політику заради правди та свободи. За її словами, саме "ці дві речі можуть врятувати Росію та повернути її в європейський дім".

"Росія – країна великої європейської культури та європейського уявлення про життя. Свобода совісті, свобода слова, віросповідання, думки. Всі головні речі в світі створено вільними людьми у вільних країнах", – підкреслила Собчак.

Крім того, новоспечена представниця "Громадянської інціативи" запевнила, що це лише початок шляху, відтак вона буде йти до кінця.

Нагадаємо, 23 грудня Ксенія Собчак оприлюднила свою передвиборчу програму, яку назвала "123 важких кроки". До слова, у документі особливе місце відведено питанням України.