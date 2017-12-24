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Навальний буде боротися за посаду президента Росії

19:45, 24 грудня 616 Читать новость на русском

Російського опозиціонера Олексія Навального висунули кандидатом на посаду президента. Раніше про намір брати участь у виборах оголосив Володимир Путін, опальний очільник партії ЛДПР Володимир Жиріновський, журналістка та відома в минулому світська левиця Ксенія Собчак.

Засновник "Фонду боротьби з корупцією" йде на вибори як самовисуванець. За законом, у такому випадку його мала висунути ініціативна група виборців зі щонайменше півтисячі осіб.

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У Москві таке рішення на зборах вже ухвалили понад 700 прихильників Навального. Також його кандидатуру висунули у Владивостоку, Новосибірську, Красноярську та інших містах.

Там на збори прийшли понад 500 людей. Сам опозиціонер рішуче налаштований на перемогу.

"Це ви, Володимир Путін, перетворили нашу країну на джерело особистого збагачення для себе, своєї сім'ї і своїх друзів. Ви не вмієте керувати країною і на цих виборах ми кидаємо вам виклик і маємо намір виграти!" – заявив Навальний.

До слова, секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що вихід Росії зі Спільного центру координації та контролю на Донбасі є нічим іншим, як початком президентської кампанії Володимира Путіна.

Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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