Без Путіна: з'явилися деталі висунення чинного господаря Кремля кандидатом у президенти

26 грудня в павільйоні на ВДНГ у Москві збереться ініціативна група щодо висунення Володимира Путіна кандидатом у президенти Росії.

Як розповів очільник Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін, який також входитиме в ініціативну групу, саме цього дня офіційно буде оголошено, що чинний господар Кремля знову йде у президенти, передає РБК.

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За його словами, відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 19 грудня, на засіданні оргкомітету зі створення ініціативної групи.

"На цій зустрічі були 30 осіб – ті, хто має моральне право починати процес висунення, тому що вони перетиналися з Володимиром Путіним, в тому числі особисто", – підкреслив Шохін.

Водночас він додав, що на цій зустрічі були присутніми депутати Держдуми Сергій Боярський і Олександр Карелін, співак Микола Расторгуєв, шахіст Сергій Карякін та інші.

"Вони пізніше увійдуть до складу ініціативної групи, яка налічуватиме близько 600 осіб. Збори групи підтримають "Єдина Росія", Загальноросійський Народний Фронт, "Волонтери Перемоги", Громадська палата Росії", – переконує голова РСПП.

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Крім того, він зауважив, що дату 26 грудня було вибрано спеціально після з'їзду "Єдиної Росії", оскільки та повинна тут визначити свою роль в процесі висунення.

За інформацією РБК, захід відбудеться в павільйоні №57 на ВДНГ, щоправда самого Путіна в день зборів ініціативної групи, швидше за все, не буде – принаймні такої директиви від адміністрації президента поки не було.