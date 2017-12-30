Навальний не зможе позмагатися за президентство в РФ

Верховний суд Росії підтримав відмову ЦВК зареєструвати Олексія Навального кандидатом в президенти.

Верховний суд Росії не задовольнив позов опозиціонера проти ЦВК. Політик оскаржував відмову Центрвиборчкому зареєструвати його кандидатом у президенти.

Та Верховний суд цілком очікувано став на бік ЦВК, яка відмовила Навальному начебто через умовний вирок у кримінальній справі.

Читайте також: У Росії зареєстрували першого кандидата у президенти

Водночас сам опозиціонер вважає таке рішення порушенням Конституції. Адже там чітко сказано, що брати участь у виборах можуть особи, які не перебувають за ґратами.

Тепер Навальний шукатиме справедливості у Європі. Зокрема планує оскаржити рішення ЦВК у Європейському суді з прав людини.