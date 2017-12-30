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Навальний не зможе позмагатися за президентство в РФ

16:21, сьогодні 388 Читать новость на русском
Навальний не зможе позмагатися за президентство
Навальний не зможе позмагатися за президентство / 24 Канал

Верховний суд Росії підтримав відмову ЦВК зареєструвати Олексія Навального кандидатом в президенти.

Верховний суд Росії не задовольнив позов опозиціонера проти ЦВК. Політик оскаржував відмову Центрвиборчкому зареєструвати його кандидатом у президенти.

Та Верховний суд цілком очікувано став на бік ЦВК, яка відмовила Навальному начебто через умовний вирок у кримінальній справі.

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Водночас сам опозиціонер вважає таке рішення порушенням Конституції. Адже там чітко сказано, що брати участь у виборах можуть особи, які не перебувають за ґратами.

Тепер Навальний шукатиме справедливості у Європі. Зокрема планує оскаржити рішення ЦВК у Європейському суді з прав людини.

Теги: Новини Росії Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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