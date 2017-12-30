Навальний не зможе позмагатися за президентство в РФ
16:21, сьогодні 388 Читать новость на русском
Верховний суд Росії підтримав відмову ЦВК зареєструвати Олексія Навального кандидатом в президенти.
Верховний суд Росії не задовольнив позов опозиціонера проти ЦВК. Політик оскаржував відмову Центрвиборчкому зареєструвати його кандидатом у президенти.
Та Верховний суд цілком очікувано став на бік ЦВК, яка відмовила Навальному начебто через умовний вирок у кримінальній справі.
Читайте також: У Росії зареєстрували першого кандидата у президенти
Водночас сам опозиціонер вважає таке рішення порушенням Конституції. Адже там чітко сказано, що брати участь у виборах можуть особи, які не перебувають за ґратами.
Тепер Навальний шукатиме справедливості у Європі. Зокрема планує оскаржити рішення ЦВК у Європейському суді з прав людини.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня , 00:03
Українська влада втратила страх, – експерт8 грудня , 23:02
Попереду зрушення, – Тука про візит глави Пентагону в Україну19 серпня , 15:58
Фальшиві долари друкували на Тернопільщині14 липня , 18:02