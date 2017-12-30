У Росії зареєстрували першого кандидата у президенти

Першого кандидата на пост президента Росії офіційно зареєстровано. ЦВК дала зелене світло на участь у президентській гонці скандальному Владіміру Жиріновскому.

Лідер ліберально-демократичної партії балотується не вперше. Очолити Росію він намагався п’ять разів. Нагадаю, чинний господар Кремля Владімір Путін теж братиме участь у виборах. Він іде як самовисуванець.

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Конкуренцію йому складе відома телеведуча Ксенія Собчак як кандидат від опозиції. І Павєл Грудінін від комуністів. А от відомого опозиціонера Олексія Навального ЦВК реєструвати відмовилась. Нібито через непогашену судимість.

Вибори в Росії відбудуться 18 березня 2018, на річницю анексії Криму.