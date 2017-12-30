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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Росії зареєстрували першого кандидата у президенти

13:22, сьогодні 923 Читать новость на русском
Жиріновський став першим кандидатм у президенти
Жиріновський став першим кандидатм у президенти / 24 Канал

Першого кандидата на пост президента Росії офіційно зареєстровано. ЦВК дала зелене світло на участь у президентській гонці скандальному Владіміру Жиріновскому.

Лідер ліберально-демократичної партії балотується не вперше. Очолити Росію він намагався п’ять разів. Нагадаю, чинний господар Кремля Владімір Путін теж братиме участь у виборах. Він іде як самовисуванець.

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Конкуренцію йому складе відома телеведуча Ксенія Собчак як кандидат від опозиції. І Павєл Грудінін від комуністів. А от відомого опозиціонера Олексія Навального ЦВК реєструвати відмовилась. Нібито через непогашену судимість.

Вибори в Росії відбудуться 18 березня 2018, на річницю анексії Криму.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Жиріновський
Джерело: 24 Канал
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